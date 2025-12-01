از ستاد تا میدان؛ روایت تلاش شبانهروزی مخابرات در مسیر گذار از مس به فیبر
این روزها در ستاد شرکت مخابرات ایران و مخابرات سراسر کشور جنب و جوشی جدی دیده میشود.
دورههای تخصصی، جلسات فنی و هماهنگیهای پیدرپی در مناطق مخابراتی برگزار میشود تا پروژه ملی فیبر و طرح برگردان شبکه مسی در کلانشهرها با سرعت و دقت پیش برود؛ طرحی که قرار است چهره ارتباطات کشور را تا سال ۱۴۰۵ و سالهای پس از آن متحول کند.
در همین راستا، کنفرانس ملی مخابرات با حضور رییسجمهور، نمایندگان مجلس، وزیر ارتباطات، استانداران، شهرداران و مدیران شرکت مخابرات ایران برگزار شد تا همصدایی و هم افزایی دستگاهها و تسهیل برای اخذ مجوزهای اجرای این مگاپروژه شکل بگیرد. رئیسجمهور نیز تأکید کرد: فیبر نوری شریان اصلی توسعه ارتباطات کشور است و باید با سرعت و دقت اجرا شود.
با نهایی شدن تجهیزات و نقشههای اجرایی در اغلب استانها، پیمانکاران در حال تجهیز کارگاهها هستند و شرایط مطابق دستورالعملهای مخابرات برای شروع عملیات اجرایی فراهم شده است. اجرای دقیق این پروژه نیازمند حمایت جدی استانداریها، شهرداریها، ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها و همراهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق کشور است و هماهنگی این نهادها، سرعت و کیفیت اجرای این پروژه ملی را تضمین میکند.
*در مرکز این حرکت ملی، مهندس جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، فرماندهی این طرح را برعهده دارد و با جلسات هفتگی ویدئوکنفرانسی خود با مدیران مناطق مخابراتی، روند کار را دقیق و گام به گام دنبال میکند و بارها یادآور شده است: این پروژه آزمونی بزرگ برای شرکت مخابرات ایران است؛ باید سربلند از آن بیرون بیاییم.*
*حرکت و هماهنگیهای مهندس جعفرپور برای اخذ مجوزهای استانی نیز نمونهای روشن از نقش مستقیم او در هدایت پروژه است و سفر اخیرش به شیراز علاوه بر پیگیری و امضای تفاهمنامه با شهرداری، قرارداد با پیمانکاران برای توسعه و برگردان ۱۷ مرکز مخابراتی در این شهر را نهایی کرد که نمونهای از حضور و اقدام عملیاتی او برای پشتیبانی و رفع گرههای اجرایی است.*
با اجرای پروژه فیبر ملی، اینترنت باکیفیت و با قیمت مناسبتری در اختیار مردم قرار میگیرد. در این طرح، جمعآوری شبکه مسی، نصب تجهیزات فنی و حتی نصب مودم برای مشترکان فعال بهصورت رایگان انجام میشود و همین موضوع هزینههای مردم را کاهش داده و فرآیند گذار به شبکه نوری را آسانتر میکند.
*پیشروی عملیات در اهواز و مراکز استانها*
کلانشهر اهواز نیز همانند دیگر مراکز استانها با راهبری مدیر منطقه خوزستان در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد و با توجه به کسب تجربه لازم در اجرای عملیات آزمایشی پس کشی کابلهای مسی و برگردان مشترکین ۶ کافوی مراکز تلفن انقلاب و شهید چمران به فیبرنوری، اکنون زمینه عملیات اجرایی گسترده این طرح با داشتن پیشینهای موفق فراهم شده که با جدیت کامل در حال پیشروی است. به همین منظور، جلسات هم افزایی و تخصصی متعددی با حضور حوزههای مختلف فنی و مرتبط شبکه با پیمانکاران مجری برگزار شده است، پیمانکاران براساس نقشههای فنی طراحی شده در حال آماده سازی سازوکارهای اجرایی هستند و بازدیدهای میدانی مدیر منطقه و کارشناسان فنی از کارگاههای پیمانکاران، کابلها و دیگر ملزومات نوری نیز آغاز شده است.
در این طرح، عملیات برگردان ۳۲۰ هزار مشترک تلفن فعال اهوازی با رعایت کامل استانداردها و نظارت دقیق ناظران به شبکه فیبر نوری انجام خواهد شد.
با توجه به توسعه زیرساختهای فیبر و اقدامات صورت گرفته در شهرهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر، دزفول و بهبهان، این شهرها نیز در فاز بعدی، وارد عملیات برگردان خواهد شد که به همین منظور جلسات هماهنگی با فرمانداریها و شهرداریها و جمعآوری اطلاعات فنی مراکز، در حال انجام است.
*افق ملی پروژه؛ تحولی ۴۰ ساله در ارتباطات*
اگر طرح برگردان در مراکز استانها طبق برنامه پیش برود، زیرساخت ارتباطی کشور برای دههها پایدار و تصمین خواهد شد. طی پنج سال آینده قرار است کل شبکه ارتباطی ایران بر پایه فیبر نوری بنا شود تا مردم از بزرگترین شهرها تا کوچکترین روستاها از مزایای این شبکه در اقتصاد دیجیتال، آموزش، سلامت و زندگی هوشمند بهرهمند شوند.
همچنین اجرای این پروژه ملی، علاوه بر ارتقای کیفیت ارتباطات، زمینه اشتغالزایی گسترده و بازگشت کارخانهها و شرکتهای تولیدکننده تجهیزات مخابراتی به چرخه تولید را فراهم کرده است؛ رخدادی که روح تازهای به صنعت ارتباطات و امید و نشاطی دوباره به جامعه میبخشد.
یادداشتی از: عباس شاخی