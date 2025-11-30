خبرگزاری کار ایران
وان‌پلاس ۱۵، یکی از ارزشمندترین گوشی‌های اندرویدی امسال، وارد بازار پراهمیت آمریکا می‌شود

مسیر ورود یکی از جذاب‌ترین پرچمداران اندرویدی امسال به بازار آمریکا با رفع مانع اداری مهم هموار شد؛ مسیری که می‌تواند رقابت را داغ‌تر کند.

به گزارش ایلنا: وان‌پلاس ۱۵ که اولین‌بار در اکتبر (مهر و آبان ۱۴۰۴) وارد بازار چین و سپس در ابتدای ماه جاری به‌صورت جهانی عرضه شد، برای ورود به بازار آمریکا با مانع غیرمنتظره روبه‌رو بود. این شرکت طبق روال همیشه، تمام مدارک لازم را برای دریافت تأییدیه‌ی FCC آمریکا ارسال کرد، اما با وجود اینکه تمام آزمایش‌های فنی دستگاه انجام شده بود، تعطیلی دولت فدرال مانع صدور گواهی شد.

صادرنشدن گواهی FCC عرضه‌ی وان‌پلاس ۱۵ در آمریکا را با تأخیر مواجه کرد و این گوشی همچنان در بازار مذکور دردسترس نیست. بااین حال طبق اطلاعات فاش‌شده در ردیت، گواهی FCC این گوشی سرانجام صادر شد و به این ترتیب، وان‌پلاس اکنون می‌تواند خیلی زود فروش پرچمدار جدید خود را در آمریکا آغاز کند.

وان‌پلاس ۱۵ از نمایشگر ۶٫۷۸ اینچی LTPO OLED با وضوح ۲۷۷۲ در ۱۲۷۲ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز و روشنایی ۱۸۰۰ نیت بهره می‌برد. قلب تپنده‌ی آن پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ است و در نسخه‌های ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت یا یک ترابایت فضای ذخیره‌سازی عرضه می‌شود. گوشی وان پلاس از دوربین سه‌گانه شامل حسگر اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS)، دوربین پریسکوپی ۵۰ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳٫۵ برابر و اولتراواید ۵۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد. دوربین سلفی این محصول نیز ۳۲ مگاپیکسل است.

انرژی دستگاه را باتری قدرتمند ۷۳۰۰ میلی‌آمپرساعتی تأمین می‌کند که از شارژ سیمی ۱۲۰ وات، شارژ بی‌سیم ۵۰ وات و شارژ بی‌سیم معکوس ۱۰ وات پشتیبانی می‌کند. وان‌پلاس ۱۵ با اندروید ۱۶ و رابط کاربری OxygenOS 16 به بازار عرضه می‌شود.

 

