آغاز کمپین «داروی زندگی» با شعار «یک قرص کوچک، یک امید بزرگ»

این کمپین با شعار «یک قرص کوچک، یک امید بزرگ» تلاش دارد تا علاوه بر تأمین داروهای ضروری، آگاهی عمومی نسبت به نقش حیاتی دارو در زندگی افراد دارای معلولیت را افزایش دهد.

در این طرح، کمک‌های مالی مردم به‌صورت شفاف و مستقیم از طریق درگاه پرداخت و اپلیکیشن پات لایف ایران کیش جمع‌آوری می‌شود تا اطمینان از مصرف دقیق و مؤثر منابع مالی حاصل شود.

علاقه‌مندان می‌توانند با مشارکت در این کمپین، با نصب نرم افزار پات لایف و ورود به بخش نیکوکاری در تأمین دارو و حمایت از سلامت کودکان و نوجوانان معلول نقش‌آفرینی کنند.