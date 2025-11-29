خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز کمپین «داروی زندگی» با شعار «یک قرص کوچک، یک امید بزرگ»

آغاز کمپین «داروی زندگی» با شعار «یک قرص کوچک، یک امید بزرگ»
کد خبر : 1720421
لینک کوتاه کپی شد.

آغاز کمپین «داروی زندگی» با شعار «یک قرص کوچک، یک امید بزرگ» با همکاری پات لایف ایران کیش و موسسه بچه های آسمان

کمپین «داروی زندگی» با هدف تأمین مستمر دارو برای ۴۰۰ کودک و نوجوان معلول بی‌سرپرست مؤسسه بچه‌های آسمان با همکاری اپلیکیشن پات لایف ایران کیش آغاز شد. 

این کمپین با شعار «یک قرص کوچک، یک امید بزرگ» تلاش دارد تا علاوه بر تأمین داروهای ضروری، آگاهی عمومی نسبت به نقش حیاتی دارو در زندگی افراد دارای معلولیت را افزایش دهد.
در این طرح، کمک‌های مالی مردم به‌صورت شفاف و مستقیم از طریق درگاه پرداخت و  اپلیکیشن پات لایف ایران کیش جمع‌آوری می‌شود تا اطمینان از مصرف دقیق و مؤثر منابع مالی حاصل شود.
علاقه‌مندان می‌توانند با مشارکت در این کمپین، با نصب نرم افزار پات لایف و ورود به بخش نیکوکاری  در تأمین دارو و حمایت از سلامت کودکان و نوجوانان معلول نقش‌آفرینی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی