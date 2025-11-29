آغاز کمپین «داروی زندگی» با شعار «یک قرص کوچک، یک امید بزرگ»
آغاز کمپین «داروی زندگی» با شعار «یک قرص کوچک، یک امید بزرگ» با همکاری پات لایف ایران کیش و موسسه بچه های آسمان
کمپین «داروی زندگی» با هدف تأمین مستمر دارو برای ۴۰۰ کودک و نوجوان معلول بیسرپرست مؤسسه بچههای آسمان با همکاری اپلیکیشن پات لایف ایران کیش آغاز شد.
این کمپین با شعار «یک قرص کوچک، یک امید بزرگ» تلاش دارد تا علاوه بر تأمین داروهای ضروری، آگاهی عمومی نسبت به نقش حیاتی دارو در زندگی افراد دارای معلولیت را افزایش دهد.
در این طرح، کمکهای مالی مردم بهصورت شفاف و مستقیم از طریق درگاه پرداخت و اپلیکیشن پات لایف ایران کیش جمعآوری میشود تا اطمینان از مصرف دقیق و مؤثر منابع مالی حاصل شود.
علاقهمندان میتوانند با مشارکت در این کمپین، با نصب نرم افزار پات لایف و ورود به بخش نیکوکاری در تأمین دارو و حمایت از سلامت کودکان و نوجوانان معلول نقشآفرینی کنند.