هواوی میت ۸۰ رونمایی شد؛ پرچمدار تمامعیار با نمایشگر ۸۰۰۰ نیتی و ۲۰ گیگابایت رم
هواوی سری میت ۸۰ را رونمایی کرد؛ گوشیهایی با طراحی چشمنواز، نمایشگر بسیار پرنور و دوربینی که حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
ایلنا: هواوی سرانجام سری میت ۸۰ را رونمایی کرد؛ خانوادهای که با طراحی بازنگریشده، دوربین پیشرفته، تراشهی قویتر و بهبودهای ریز و درشت وارد بازار میشوند.
سری میت ۸۰ از چهار مدل تشکیل شده است: مدل عادی، میت ۸۰ پرو، میت ۸۰ پرو مکس و Mate 80 RS Ultimate Design؛ ترکیبی از گزینههای متفاوت برای نیازهای مختلف کاربران.
سری میت ۸۰ از طراحی تخت با فریم صاف و گوشههای گرد بهره میبرد. ماژول دوربین همچنان دایرهای است و حالوهوای میت ۴۰ را حفظ کرده؛ اما با پرداخت دقیقتر در حاشیهها چشمنوازتر به نظر میرسد.
طراحی چمنواز با پرنورترین نمایشگر دنیای موبایل
نسخهی RS Ultimate Design طراحی هشتضلعی دارد. حلقهی دوم در قاب پشتی محل سیمپیچ شارژ بیسیم است و در کنار حلقهی دوربین عدد «۸» را ایجاد میکند. رنگ طلایی بافت خاصی دارد. مدل RS نیز خطوط و منحنیهای سبک «مسیر مسابقه» را حفظ میکند. همهی مدلها استاندارد IP68 و IP69 برای مقاومت دربرابر آب، فشار و دمای بالا دارد.
تمام مدلها به نمایشگر تخت مجهز هستند. میت ۸۰ و میت ۸۰ پرو نمایشگر ۶٫۷۵ اینچی دارند و اندازهی نمایشگر در مدل پرو مکس و RS آلتیمیت به ۶٫۹ اینچ میرسد. روشنایی ۸۰۰۰ نیتی نمایشگر این سری را به پرنورترین گوشیهای بازار تبدیل میکند. نمایشگر از نرخ نوسازی تطبیقی یک تا ۱۲۰هرتز، نوردهی PWM فرکانسبالا و نرخ نمونهبرداری لمسی سریع پشتیبانی میکند.
سری میت ۸۰ از تراشههای کرین ۹۰۳۰ و ۹۰۳۰ پرو قدرت میگیرند (نسخهی پایه از کرین ۹۰۲۰ استفاده میکند). سیستم خنککننده بزرگتر و پیشرفتهتر شده است. مدل RS Ultimate Design حداکثر ۲۰ گیگابایت رم دارد؛ بالاترین ظرفیت رم در سری میت و پیورا.
پیشرفت چشمگیر قدرت پردازشی
هواوی میگوید میت ۸۰ نسبتبه میت ۷۰ حدود ۳۵ درصد سریعتر است. میت ۸۰ پرو با رم ۱۲ گیگابایتی نسبتبه میت ۷۰ پرو حدود ۳۵ درصد پیشرفت دارد. نسخهی ۱۶ گیگابایتی میت ۸۰ پرو، پرو مکس و RS آلتیمیت هم حدود ۴۲ درصد عملکرد بهتری ارائه میکنند. ادعایی که باید در تستهای مستقل سنجیده شوند.
میت ۸۰ دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، فوق عریض ۴۰ مگاپیکسلی f/2.2، تلهفوتو پریسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی f/3.4 و دوربین چندطیفی ۱٫۵ مگاپیکسلی بههمراه دوربین اصلی طیفی نسل دوم Red Maple دارد.
میت ۸۰ پرو دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با حسگر ۱/۱٫۲۸ اینچی، فوق عریض ۴۰ مگاپیکسلی و تلهفوتو پریسکوپی دوگانه با بزرگنمایی ۴ و ۸ برابری ارائه میدهد.
مدلهای پرو مکس و RS آلتیمیت دارای دوربین تلهفوتوماکرو ۵۰ مگاپیکسلی و تلهفوتو ثانویه با بزرگنمایی اپتیکال ۶٫۲ تا ۱۲٫۴ برابری هستند.
همهی مدلها از دیافراگم فیزیکی استفاده میکنند و توان عکاسی انعطافپذیرتری ارائه میدهند. در جلو دوربین سلفی و دوربین ToF برای تشخیص چهرهی سهبعدی قرار دارد. پردازش تصویر بر پایهی الگوریتم XMAGE انجام میشود.
مدلهای پرو مکس و RS آلتیمیت باتری ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی دارند و ظرفیت در مدلهای استاندارد و پرو به ۵۷۵۰ میلیآمپرساعت میرسد. شارژ سیمی ۱۰۰ واتی، شارژ بیسیم ۸۰ واتی و شارژ معکوس بیسیم ۲۰ واتی در این مدلها پشتیبانی میشود.
تمام مدلهای سری میت ۸۰ با سیستمعامل HarmonyOS 6 و قابلیتهای جدید هوش مصنوعی عرضه شدهاند.
قیمت سری هواوی میت ۸۰
قیمت هواوی میت ۸۰
- ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی: ۴۶۹۹ یوان (۶۶۱ دلار)
- ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی: ۵۱۹۹ یوان (۷۳۱ دلار)
- ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی: ۵۴۹۹ یوان (۷۷۴ دلار)
قیمت هواوی میت ۸۰ پرو
- ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی: ۵۹۹۹ یوان (۸۴۴ دلار)
- ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی: ۶۴۹۹ یوان (۹۱۴ دلار)
- ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی: ۶۹۹۹ یوان (۹۸۵ دلار)
- ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی: ۷۹۹۹ یوان (۱۱۲۶ دلار)
قیمت هواوی میت ۸۰ پرو مکس
- ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی: ۷۹۹۹ یوان (۱۱۲۶ دلار)
- ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی: ۸۹۹۹ یوان (۱۲۶۶ دلار)
قیمت هواوی Mate 80 RS Ultimate
- ۲۰ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی: ۱۱,۹۹۹ یوان (۱۶۸۹ دلار)
- ۲۰ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی: ۱۲,۹۹۹ یوان (۱۸۳۰ دلار)