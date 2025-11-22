خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت شماره‌های خاص همراه اول با عرضه «سری به‌یادماندنی»

بازگشت شماره‌های خاص همراه اول با عرضه «سری به‌یادماندنی»
کد خبر : 1717390
لینک کوتاه کپی شد.

همراه اول با ارائه طرح «سری به‌یادماندنی»، مسیر رسمی و شفافی برای دسترسی عادلانه به شماره‌های خاص و ماندگار فراهم کرده است.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، «سری به یاد‌ماندنی» سیمکارت‌های نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با شماره‌های ویژه و به یادماندنی است که با هدف ایجاد تجربه‌ای رسمی، شفاف و آسان برای خرید شماره‌هایی با الگوی مرغوب و ارزشمند طراحی شده است.

این اقدام در راستای راهبرد تجاری‌سازی شماره‌های محبوب و پاسخگویی به نیاز مشترکان انجام شده است؛ شماره‌هایی که علاوه بر خوش‌آهنگی و سهولت در به خاطر سپردن، نشانه‌ای از اعتبار، اعتماد و هویت ماندگار به شمار می‌آیند.

در فضای رقابتی کنونی بازار ارتباطات، برخورداری از شماره‌ای خاص به یکی از شاخص‌های جایگاه و اعتبار شخصی و حرفه‌ای تبدیل شده است. 

بر همین اساس، همراه اول با عرضه رسمی سری «به‌یاد‌ماندنی»، مسیری مطمئن و قانونی برای خرید شماره‌های خاص و بدون کارکرد قبلی و همچنین جایگزینی شفاف در برابر معاملات واسطه‌ای فراهم کرده است.

عرضه سری «به‌یاد‌ماندنی» گامی اثرگذار در جهت دسترسی عادلانه‌تر متقاضیان به شماره‌های خاص و پرطرفدار محسوب می‌شود؛ تجربه‌ای نو که بر مبنای مفهوم «ماندنی شدن» شکل گرفته و به مشترکان این امکان را می‌دهد تا با انتخاب شماره‌ای ماندگار، هویت حرفه‌ای خود را در دنیای ارتباطات برجسته کنند.

نخستین عرضه سیمکارت‌های «سری به‌یاد‌ماندنی» تا 5 آذر ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه رسمی rond.mci.ir به صورت حراج آنلاین ادامه دارد و تمامی علاقه‌مندان می‌توانند با شرایط آسان و شفاف در این فرآیند شرکت کنند.

عرضه سیمکارت‌های سری به یاد‌ماندنی، گامی در راستای دسترسی عادلانه‌تر به شماره‌های خاص و خلق «شخصیتی به یاد ماندنی» در دنیای ارتباطات است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب