تمامی مشترکان همراه اول می‌توانند تا ۱۷ آذر ۱۴۰۴ با شرکت در این پویش از فرصت شرکت در قرعه‌کشی ویژه نیز بهره‌مند شوند.

*روایت‌ها چگونه ساخته می‌شوند؟

در پویش «داستان همراهی»، روایت هر کاربر بر اساس داده‌های واقعی او ساخته می‌شود. کاربران می‌توانند با ورود به اپلیکیشن «همراه‌من» و مراجعه به بخش «طرح‌های تشویقی – داستان همراهی»، داستان خود را ببینند.

داستانی که مشتمل بر روایتی کوتاه، جذاب و تعاملی است و تصویر روشن‌تری از نحوه استفاده و همراهی مشترکان اپراتور اول تلفن همراه با شبکه این اپراتور ارائه می‌دهد.

*مشترکان چطور در این پویش شرکت کنند؟

تمامی مشترکان برای مشارکت در این پویش، کافی است ابتدا اپلیکیشن «همراه‌من» را به آخرین نسخه بروزرسانی کنند. سپس وارد بخش «داستان همراهی» شوند، روایت خود را مشاهده کرده و هدایا را انتخاب کنند.

مشارکت‌کنندگان در پایان با اشتراک‌گذاری روایت‌شان در شبکه‌های اجتماعی، به صورت خودکار در قرعه‌کشی شرکت داده می‌شوند.

*جوایز و هدایای این پویش

در پایان پویش، سه نفر از مشترکان به عنوان برنده قرعه‌کشی، آیفون ۱۷ پرو مکس به همراه سیمکارت دائمی ۹۱۲ کد ۳ دریافت می‌کنند.

تمامی کاربران پس از دیدن داستان خود، 10 پیشنهاد هدیه دریافت کرده و می‌توانند 4 کدتخفیف دلخواه خود را انتخاب کنند. این کدها در خرید آنلاین، گردشگری، پوشاک، بیمه، محتوای دیجیتال و خدمات دیگر قابل استفاده هستند و هم از طریق پیامک و هم در اپلیکیشن قابل مشاهده خواهند بود.