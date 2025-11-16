خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پویش «داستان همراهی»؛ روایت تازه‌ای از تجربه دیجیتالی مشترکان همراه اول

پویش «داستان همراهی»؛ روایت تازه‌ای از تجربه دیجیتالی مشترکان همراه اول
کد خبر : 1715002
لینک کوتاه کپی شد.

پویش «داستان همراهی» همراه اول با ساخت شخصیت دیجیتالی و روایت اختصاصی برای هر مشترک، تجربه‌ای تعاملی و همراه با هدایا و جوایز ویژه در اپلیکیشن «همراه‌من» ارائه می‌کند.

پویش «داستان همراهی» همراه اول با ساخت شخصیت دیجیتالی و روایت اختصاصی برای هر مشترک، تجربه‌ای تعاملی و همراه با هدایا و جوایز ویژه در اپلیکیشن «همراه‌من» ارائه می‌کند.
 
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با پویش «داستان همراهی» تجربه‌ای متفاوت برای کاربران خود فراهم کرده است؛ تجربه‌ای که در آن هر مشترک یک شخصیت دیجیتالی اختصاصی و یک روایت شخصی‌سازی شده از مسیر ارتباطی خود را در اپلیکیشن «همراه‌من» مشاهده می‌کند. 

تمامی مشترکان همراه اول می‌توانند تا ۱۷ آذر ۱۴۰۴ با شرکت در این پویش از فرصت شرکت در قرعه‌کشی ویژه نیز بهره‌مند شوند.

*روایت‌ها چگونه ساخته می‌شوند؟

در پویش «داستان همراهی»، روایت هر کاربر بر اساس داده‌های واقعی او ساخته می‌شود. کاربران می‌توانند با ورود به اپلیکیشن «همراه‌من» و مراجعه به بخش «طرح‌های تشویقی – داستان همراهی»، داستان خود را ببینند.

 

داستانی که مشتمل بر روایتی کوتاه، جذاب و تعاملی است و تصویر روشن‌تری از نحوه استفاده و همراهی مشترکان اپراتور اول تلفن همراه با شبکه این اپراتور ارائه می‌دهد.

 

*مشترکان چطور در این پویش شرکت کنند؟

تمامی مشترکان برای مشارکت در این پویش، کافی است ابتدا اپلیکیشن «همراه‌من» را به آخرین نسخه بروزرسانی کنند. سپس وارد بخش «داستان همراهی» شوند، روایت خود را مشاهده کرده و هدایا را انتخاب کنند. 

 

مشارکت‌کنندگان در پایان با اشتراک‌گذاری روایت‌شان در شبکه‌های اجتماعی، به صورت خودکار در قرعه‌کشی شرکت داده می‌شوند.

*جوایز و هدایای این پویش

در پایان پویش، سه نفر از مشترکان به عنوان برنده قرعه‌کشی، آیفون ۱۷ پرو مکس به همراه سیمکارت دائمی ۹۱۲ کد ۳ دریافت می‌کنند.

تمامی کاربران پس از دیدن داستان خود، 10 پیشنهاد هدیه دریافت کرده و می‌توانند 4 کدتخفیف دلخواه خود را انتخاب کنند. این کدها در خرید آنلاین، گردشگری، پوشاک، بیمه، محتوای دیجیتال و خدمات دیگر قابل استفاده هستند و هم از طریق پیامک و هم در اپلیکیشن قابل مشاهده خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ