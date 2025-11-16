بهترین آیپدهای بازار ایران [پاییز و زمستان ۱۴۰۴]
اگر بهدنبال خرید آیپد برای بازی، طراحی و نقاشی یا کارهای دیگر هستید، در این راهنما بهترین مدلهای موجود در بازار ایران را به شما معرفی خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا؛ آیپد اپل همیشه ازجمله بهترین تبلت های بازار بوده است و طرفداران پروپاقرص خودش را دارد. آیپدها را میتوان محصولاتی همهکاره در نظر گرفت که میتوانند ابزارهایی ایدئال برای طراحان، هنرمندان و حتی گیمرها باشند. بهعلاوه، با افزایش محبوبیت معاملهگری و ترید، افراد بسیاری از آیپد برای بررسی چارتها و انجام معاملات بهره میبرند.
اپل تبلتهای خود را در مدلهای مختلفی از جمله آیپد، آیپد مینی، آیپد ایر و آیپد پرو عرضه میکند که هرکدام برای گروه خاصی از کاربران طراحی شدهاند. آیپد پرو با سختافزاری قدرتمند، به کاربران حرفهای اختصاص دارد؛ درحالیکه آیپد ایر و آیپد معمولی، نسخهای سبکتر و مقرونبهصرفهتر برای کاربران عادی محسوب میشوند. آیپد مینی نیز بهعنوان کوچکترین عضو این خانواده، گزینهای عالی برای کسانی است که بهدنبال تبلتی جمعوجور و کارآمد هستند.
در ادامهی مقاله، فهرستی از بهترین آیپدهای بازار را گلچین کردهایم تا براساس بودجهتان، مناسبترین مدل را انتخاب کنید. مدلهای موجود در این فهرست که بهترین تبلت های قلم دار اپل را نیز شامل میشود، بهترتیبِ ارزانترین تا گرانترین مرتب شدهاند.