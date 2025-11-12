تجربه اینترنت نسل پنجم ایرانسل در بابل با هدیه ۱۰ گیگابایتی
ایرانسل به مناسبت راهاندازی نخستین «شهر تمام 5G» در بابل، به مشترکان خود در این شهر، بسته اینترنت هدیه ۱۰ گیگابایتی ارائه میدهد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با تکمیل پوشش شبکه نسل پنجم تلفن همراه ایرانسل در بابل، این شهر به نخستین «شهر تمام 5G» تبدیل شد که بهصورت کامل و سراسری تحت پوشش شبکه 5G قرار گرفته است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با بهرهگیری از جدیدترین زیرساختهای ارتباطی، تجربهای متمایز از سرعت و پایداری شبکه را برای شهروندان بابل فراهم کرده است. بهمنظور ارائه این تجربه، مشترکان اعتباری و دائمی ایرانسل ساکن شهر بابل، میتوانند به وسیله گوشیهای مجهز به فناوری 5G، با استفاده از اینترنت نسل پنج ایرانسل و سپس دریافت پیامک مربوط به فعالسازی بسته هدیه، از یک بسته اینترنت هدیه ۱۰ گیگابایتی با اعتبار یکروز، بهرهمند شوند.
تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل، میتوانند برای فعالسازی بسته هدیه، یکی از روشهای شمارهگیری کد دستوری *۴۴۴۴*۲*۲# یا مراجعه به بخش «پیشنهادها» در سوپراپلیکیشن ایرانسلمن را انتخاب کنند.
اجرای پوشش کامل 5G در بابل، بخشی از برنامه ایرانسل برای توسعه شبکه نسل پنجم و گسترش خدمات پیشرفته ارتباطی در مسیر تحقق «شهرهای هوشمند» و «تحول دیجیتال» در کشور است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در مراسمی که ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور قائممقام وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، در سالگرد تولد ۱۹ سالگی ایرانسل برگزار شد، از پوشش یکپارچه نسل پنجم تلفن همراه در بابل رونمایی کرد.
همزمان با اجرای این پروژه، ایرانسل با همکاری اسنپپی، طرح ویژهای را برای ساکنان بابل در نظر گرفته است. بر اساس این طرح، شهروندان بابل میتوانند با شرایط ویژه، گوشیهای هوشمند پشتیبان 5G را از بازارگاه ایرانسل خریداری کنند تا دسترسی به فناوری نسل پنجم برای همه کاربران تسهیل شود.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، برای مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکتهای معتبر بینالمللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.
ایرانسل، اول مردادماه ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری 5G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوریاطلاعات راهاندازی کرد که این سایت، توسط رئیسجمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.
از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل، بهعنوان اولین اپراتور، توسعه فراگیر 5G در سراسر ایران را آغاز و در دیماه ۱۴۰۲، از شبکه 5G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.
در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه 5G-SA ایرانسل به ثبت رسید.
دیماه سال ۱۴۰۳، با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری و دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا 5G New Calling» ایرانسل، بهصورت رسمی رونمایی شد.
روز ۱۹ مهر ۱۴۰۴، سایت 5G ایرانسل در شهر شیراز، با دستیابی به رکورد سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه در شبکه نسل پنج ایرانسل، در حضور وزیر ارتباطات و استاندار فارس، افتتاح شد.
پیش از این، روز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با تولد ۱۹ سالگی ایرانسل، با حضور قائممقام وزیر ارتباطات، از پوشش کامل اینترنت نسل پنجم در شهر بابل رونمایی و بدین ترتیب بابل به عنوان نخستین «شهر تمام 5G» ایران، توسط ایرانسل معرفی شد.
همچنین در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱۷۲مین سایت 5G ایرانسل، در محله ائلگلی شهر تبریز با حضور وزیر ارتباطات به بهرهبرداری رسید.