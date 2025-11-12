طراحی دو رنگ آیفون ۱۷ پرو سال آینده منسوخ میشود؛
بازگشت به ظاهر یکپارچه
اپل با آیفون ۱۸ پرو، ظاهر مینیمال و یکپارچهتر را هدف گرفته است که یادآور مدلهای کلاسیک آیفون است.
ایلنا: ظاهراً اپل قصد دارد در نسل بعدی گوشیهای خود یعنی آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس، از طراحی دو رنگ فعلی در پنل پشتی فاصله بگیرد و به ظاهر یکدست و مینیمال بازگردد.
بخش پشتی آیفون ۱۷ پرو از قسمت شیشهای جداگانه برای پشتیبانی از شارژر مگسیف بهره میبرد. تفاوت رنگ بین قاب آلومینیومی و شیشهی محافظ سرامیک شیلد ۲ باعث شده است این مدلها ظاهر دو رنگ داشته باشند که بهنوعی امضای طراحی سری ۱۷ محسوب میشود.
بر اساس ادعای Instant Digital، اپل فرایند ساخت و جایگزینی شیشهی پشتی را در نسل بعدی آیفونهای خود تغییر خواهد داد تا تفاوت رنگ میان قاب آلومینیومی و شیشه به حداقل برسد. این تغییر میتواند ظاهر یکپارچهتر و ظریفتری برای مدلهای پرو بهارمغان بیاورد که یادآور زبان طراحی آیفونهای کلاسیک است.
افشاگر دیگری به نام DSC هم میگوید نسل بعدی شیشهی سرامیک شیلد ساختار شفافتری خواهد داشت. او قبلاً گفته بود طراحی کلی آیفون ۱۸ پرو مشابه آیفون ۱۷ پرو خواهد بود، اما تغییرات ظریفی در بافت و رنگبندی این دستگاه اعمال خواهد شد.
از سوی دیگر، گفته میشود آیفون ۱۸ پرو و ۱۸ پرو مکس به تراشهی A20 پرو با فناوری پیشرفتهی ۲ نانومتری TSMC مجهز خواهند شد و بهجای مودم کوالکام از مودم اختصاصی C2 اپل استفاده میکنند. انتظار میرود این دو مدل در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور و مهر ۱۴۰۵) و در کنار اولین آیفون تاشدنی اپل معرفی شوند.