روز شلوغ همراه اول در دومین روز از نمایشگاه کیش اینوکس

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ همزمان با دومین روز از برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور که در جزیره کیش در حال برگزاری است، هیأت هایی متشکل از مدیران بخش‌های سرمایه‌گذاری‌، امور سهام و بانکداری با حضور در غرفه همراه اول و گفتگو با مدیران این اپراتور با توانمندی های اپراتور اول تلفن همراه کشور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و فناوری‌های دیجیتال مالی آشنا شدند و بر همکاری‌های فیمابین تاکید کردند.

در دومین روز از این رویداد، تعدادی از اعضای هیات مدیره بانک رفاه، جمعی از مدیران بانک پارسیان، بیمه ایران، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، گروه مالی توانا، کارگزاری کیان و کارگزاری آتی‌ساز از غرفه شرکت ارتباطات سیار ایران بازدید و با مدیران ارشد این اپراتور گفتگو کردند.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (کیش اینوکس) که با شعار کشف آینده از ۱۹ آبان آغاز شده، تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ با حضور همراه اول در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش ادامه دارد.

همراه اول به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه فناوری‌های نوین در کشور، در این نمایشگاه نوآوری‌های خود در زمینه‌های امور مالی و پرداخت، بیمه، امور سهام و سبدگردانی، سرمایه‌گذاری جسورانه و مشارکت‌های بخش خصوصی را به نمایش گذاشته است.

