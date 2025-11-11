خبرگزاری کار ایران
همراه اول میزبان هکاتون تخصصی امنیت هوش مصنوعی
رویداد تخصصی همراه اول با محوریت LLM Security از ۲۲ آبان آغاز می‌شود.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، رویداد تخصصی «هکاتون هوش امن» با محوریت امنیت مدل‌های زبانی بزرگ (LLM Security) از روز پنجشنبه ۲۲ آبان 1404 برگزار می‌شود. این رقابت فنی و علمی با هدف شناسایی و توانمندسازی تیم‌های برتر کشور در حوزه امنیت هوش مصنوعی طراحی شده است.

 

همراه اول به‌عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و یکی از بازیگران کلیدی زیست‌بوم نوآوری دیجیتال ایران، میزبانی این هکاتون را بر عهده دارد. 

 

این اپراتور با تمرکز بر توسعه فناوری‌های نوین و حمایت از نخبگان، تلاش دارد بستری برای تعامل متخصصان و فعالان حوزه هوش مصنوعی فراهم کند.

 

رویداد هکاتون هوش امن ویژه پژوهشگران، توسعه‌دهندگان، دانشجویان، علاقه‌مندان به امنیت داده و تیم‌های فنی فعال در زمینه هوش مصنوعی است که به موضوعاتی همچون Prompt Injection، Jailbreaking، دفاع و ارزیابی امنیت مدل‌های زبانی، Prompt Engineering و Agentic AI علاقه‌مند هستند.

 

تمامی تیم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی، گواهی معتبر مشترک همراه اول و کوئرا دریافت خواهند کرد. همچنین برگزیدگان نهایی، گزینه حضور در برنامه‌های شتاب‌دهی و همکاری‌های تخصصی همراه اول در حوزه هوش مصنوعی خواهند بود.

 

«هکاتون هوش امن» فرصتی است تا متخصصان و علاقه‌مندان، دانش خود را در یک چالش واقعی محک بزنند و در کنار بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور، در ساخت آینده‌ای امن‌تر برای فناوری هوش مصنوعی نقش‌آفرینی کنند.

 

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی https://quera.org/events/mci-0408 مراجعه کنند.

 

