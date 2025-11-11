به گزارش روابط عمومی ایرانسل، همزمان با «بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران» و «پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق»، امروز دوشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴، در مراسمی با حضور مصطفی رجبی مشهدی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، تفاهم‌نامه همکاری میان دو شرکت، در زمینه استفاده از راهکارهای سازمانی ایرانسل برای تحقق هوشمندسازی و تحول دیجیتال در صنایع و طراحی و ایجاد شرکت مشترک، به امضا رسید.

براساس مفاد تفاهم‌نامه امضا شده، شرکت توانیر، از راهکارهای سازمانی ایرانسل برای هوشمندسازی صنعت برق، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف، راه‌اندازی زیست‌بوم دیجیتال و خدمت‌محور در صنعت برق و خلق ارزش‌های نوین و نوآوری در ارتباط با مشتریان بهره‌مند می‌شود. همچنین شرکتی مشترک در راستای فعالیت‌های حوزه انرژی با هدف توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری زیرساخت‌های مخابراتی و دیجیتال، برای حصول اهداف تعیین شده در صنعت برق تأسیس می‌شود.

مدیرعامل ایرانسل در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، با اشاره به ظرفیت‌های پیشرفته ایرانسل در زمینه هوشمندسازی صنعت برق و مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی، ابراز امیدواری کرد این همکاری، منجر به برداشتن گام‌های مثبتی در ارائه راهکارهای مبتنی بر هوشمندسازی انرژی و صنعت برق، با هدف پیاده‌سازی طرح تحول دیجیتال، به‌عنوان یکی از الزامات صنایع ایران شود.

مدیرعامل توانیر نیز با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری و رویکرد دولت در حرکت به سمت هوشمندسازی هر چه بیشتر و سریعتر تولید و مصرف انرژی برای مقابله با ناترازی‌ها تأکید کرد: خوشحالیم که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایرانسل، می‌توانیم روندهای جدید هوشمندسازی انرژی را در صنعت برق ایران، پیاده‌سازی و اجرا کنیم.

شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، شرکتی زیرمجموعه وزارت نیرو است که مسئولیت توسعه تأسیسات تولید، انتقال و عمده‌فروشی برق را در کشور برعهده دارد.

بخش راهکارهای سازمانی ایرانسل با تمرکز بر مجموعه‌ای از خدمات سازمانی، همگام با فناوری‌های روز دنیا، به دنبال مدیریت نوین ارتباطات و خلق دنیایی جدید و دیجیتال و ارائه راهکارهایی اثربخش برای کسب‌و‌کارها، با به‌کارگیری دانش بومی، تجربه و نگرش خلاق است و چشم‌انداز تبدیل شدن به شریک تجاری منتخب سازمان‌ها برای توسعه جغرافیایی، نفوذ در بازارها، افزایش اثربخشی کسب‌وکار و ارائه راهکارهای سازمانی را برای خود تعریف کرده است.

علاوه بر ارائه راهکارهایی در زمینه هوشمندسازی صنعت انرژی و ارتقای بهره‌وری در شبکه برق، پایش، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌ها و کنتورهای هوشمند انرژی و تصمیم‌گیری داده‌محور در توسعه و نگهداشت زیرساخت‌های صنعت انرژی، از جمله دیگر محصولات و خدمات سازمانی ایرانسل برای کسب و کارها، می توان به زیرساخت ابری، مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل، سامانه کشاورزی هوشمند، شبکه اختصاصی نسل پنجم (Private 5G)، سیستم بی‌سیم واکه، VPN سازمانی، موبایل سازمانی و راهکارهای ویژه دورکاری، اشاره کرد.