ایلنا: گوشی‌‌های هوشمند کنونی قابلیت‌های بسیار زیادی دارند و کاربران بعد از چندین سال استفاده هنوز هم می‌توانند ویژگی‌های جدید در آن‌ها کشف کنند.

تعدادی از ویژگی‌ها مخفی هستند و کاربران هرگز سمت‌شان نمی‌روند. در این مقاله ۱۰ قابلیت مخفی موبایل که احتمالاً از آن‌ها استفاده نمی‌کنید را معرفی می‌کنیم.

اسکنر داخلی سند‌ها

تقریباً تمام گوشی‌های هوشمند امروزی در اپلیکیشن دوربین یا یادداشت خود اسکنر داخلی دارند و با استفاده از این اسکنر می‌توانید فقط در چند ثانیه سند‌ها را اسکن کنید؛ بااین‌وجود تعداد زیادی از افراد برای اسکن مدارک خود از اپلیکیشن‌های متفرقه استفاده می‌کنند.

حالت یک‌دستی

حالت یک‌دستی یا همان One-Handed Mode اغلب اوقات در بخش تنظیمات پیشرفته یا اضافی گوشی‌ها قرار گرفته است و به‌شما اجازه می‌دهد کل محتوای نمایشگر خود را کوچک کنید و به یک سمت نمایشگر بیاورید. اکثر گوشی‌های امروزی صفحه‌نمایش‌های ۶٫۴ اینچی یا بزرگ‌تر دارند و حالت یک‌دستی می‌تواند کار با آن‌ها را بسیار ساده کند.

ضربه به پشت گوشی برای عملکرد‌های مختلف

برخی از گوشی‌ها به‌شما اجازه می‌دهند با دو یا سه‌ بار ضربه به پشت دستگاه، اپلیکیشن‌های مختلف را باز کنید یا حتی اسکرین‌شات بگیرید.

اسکرین شات در گوشی آیفون و اسکرین شات در گوشی سامسونگ از قابلیت‌هایی هستند که می‌توان با ضربه به پشت دستگاه، آن‌ها را فعال کرد.

نقشه‌های آفلاین

تعداد زیادی از برنامه‌های مسیریابی مانند گوگل مپس به‌شما اجازه می‌دهند تا نقشه‌ها را دانلود و سپس در مواقع نیاز به‌صورت آفلاین از آن‌ها استفاده کنید.

ابزار ذره‌بین

ابزار ذره‌بین در منوی قابلیت‌های دسترسی (Accessibility) و بخش Vision enhancements گوشی‌ها مخفی شده است و به‌شما اجازه می‌دهد تا دوربین موبایل خود را به یک ذره‌بین تبدیل کنید.

اسکنر کد QR داخلی

اگر از گوشی‌های جدید استفاده می‌کنید دیگر هیچ نیازی به اپلیکیشن‌های متفرقه برای اسکن کد QR ندارید. فقط کافی است دوربین موبایلتان را باز کنید و آن را رو‌به‌روی کد QR قرار بدهید.

حالت‌های Focus و Do Not Disturb

تقریباً تمام گوشی‌ها حالتی به‌نام Focus یا Do Not Disturb (مزاحم نشوید) دارند که به‌شما اجازه می‌دهد تمام تماس‌ها، پیام‌ها و اعلانات را بی‌صدا و غیرفعال کنید؛ البته شما می‌توانید مخاطبان دلخواه خود را به‌صورت دستی از این حالت خارج کنید.

قابلیت Emergency SOS

قابلیت SOS در گوشی‌های هوشمند یک سیستم یکپارچه برای ارسال درخواست کمک فوری در وضعیت اضطراری به شمار می‌رود. این قابلیت در مواقع اضطراری مواردی نظیر موقعیت مکانی را برای مخاطبین شما ارسال می‌کند.

ترک‌پد مخفی کیبورد

با نگه داشتن دکمه‌ی فاصله‌ (Spacebar) کیبورد گوشی‌، یک ترک‌پد در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید از آن برای کنترل دقیق مکان‌نمای متن استفاده کنید. این قابلیت به‌شما کمک می‌کند تا پیام‌های خود را قبل از ارسال به‌صورت راحت‌تر و دقیق‌تر ویرایش کنید. در Gboard گوگل لازم نیست دست خود را روی دکمه‌ی فاصله نگه دارید و فقط کافی است انگشت‌تان را روی آن بکشید.

ابزار‌های سلامت دیجیتال

ابزار‌های سلامت دیجیتال (Digital Wellbeing) اکنون در کامل‌ترین حالت خود هستند و به شما جزئیات دقیقی از زمان استفاده از هر برنامه ارائه می‌دهند. شما می‌توانید با این ابزار‌ها برای اپلیکیشن‌های مدنظرتان تایمر روزانه تعیین کنید.

بی‌شک این ابزار‌ها برای تمام کاربران ناشناخته نیستند و ممکن است برخی شما روزانه از آن‌ها استفاده کنید؛

