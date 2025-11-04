بسته ویژه ایرانسل برای ساکنان شهر ساری

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل، ساکن در شهر ساری، در نظر گرفته است.

هر مشترک تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

ساری، شهر زیبایی‌های طبیعی و ذخایر غنی فرهنگی، بارها در طول تاریخ به عنوان پایتخت سلسله‌های نواحی شمالی ایران بوده و پیشینه‌اش به عصر مفرغ بازمی‌گردد. این روز، فرصتی برای پاسداشت تاریخ، فرهنگ و دیانت مردمان فرهیخته ساری است؛ زادگاه پهلوانان نامدار ایرانی، که همچنان با میراث درخشان و روح زنده مردمانش، نمادی از اصالت و پویایی خطه مازندران به شمار می‌رود.