خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بسته ویژه ایرانسل برای ساکنان شهر ساری

بسته ویژه ایرانسل برای ساکنان شهر ساری
کد خبر : 1709452
لینک کوتاه کپی شد.

ایرانسل، هدیه ویژه‌ای به مشترکان دائمی و اعتباری ساکن در شهر ساری، ارائه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل، ساکن در شهر ساری، در نظر گرفته است.

هر مشترک تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

ساری، شهر زیبایی‌های طبیعی و ذخایر غنی فرهنگی، بارها در طول تاریخ به عنوان پایتخت سلسله‌های نواحی شمالی ایران بوده و پیشینه‌اش به عصر مفرغ بازمی‌گردد. این روز، فرصتی برای پاسداشت تاریخ، فرهنگ و دیانت مردمان فرهیخته ساری است؛ زادگاه پهلوانان نامدار ایرانی، که همچنان با میراث درخشان و روح زنده مردمانش، نمادی از اصالت و پویایی خطه مازندران به شمار می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ