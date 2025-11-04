بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز بیرجند

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز بیرجند، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن این شهر، در نظر گرفته است.

هر مشترک تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه، همزمان با روز بیرجند، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

روز ۱۴ آبان‌ماه، به نام «روز بیرجند» نام‌گذاری شده است. بیرجند، پایتخت تاریخی قهستان و دروازه فرهنگی شرق ایران، منزلگاه مردمان سخت‌کوشی است که در حاشیه کویر، تمدنی پویا و ریشه‌دار را رقم زده‌اند. این شهر کهن از نخستین شهرهای شرق کشور است که به شبکه آبرسانی لوله‌ای مجهز شد و با تأسیس مدرسه شوکتیه، نقشی پیشگام در گسترش آموزش نوین در ایران ایفا کرد.

بیرجند یکی از مراکز اصیل باغ‌سازی ایرانی در شرق کشور است و «باغ اکبریه» تاریخی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. نام‌گذاری این روز، فرصتی برای پاسداشت شهری است که با پیشینه فرهنگی، علمی و تاریخی درخشان خود، نمادی از اصالت، پایداری و بالندگی در دل کویر به شمار می‌رود.

