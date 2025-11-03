ایلنا: وان‌پلاس گوشی Ace 6 Turbo را به‌عنوان شبه‌پرچمدار جدیدش احتمالاً اواخر ماه جاری میلادی معرفی می‌کند. با این حال گفته می‌شود این شرکت در حال توسعه‌ی گوشی قدرتمند دیگری است که رقیب مستقیمی برای ردمی توربو ۵ خواهد بود. نام این مدل هنوز مشخص نیست.

دیجیتال چت استیشن می‌گوید، وان‌پلاس دو گوشی جدید با تراشه‌های سری اسنپدراگون سری ۸ برای بازار چین در دست تولید دارد. مدل نخست از اسنپدراگون ۸ نسل ۵ بهره می‌برد و همان Ace 6 توربو است که پیش‌تر شایعه شده بود.

ایس ۶ توربو احتمالاً نمایشگر اولد تخت با وضوح 1.5K و نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز، حسگر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر، باتری بزرگ حدود ۸۰۰۰ میلی‌آمپر‌ساعتی و فریم فلزی خواهد داشت. اشاره شده که وان‌پلاس برای این گوشی نسخه‌ای ویژه با همکاری برند YS در نظر گرفته که احتمالاً نسخه‌ای مشترک با یک برند طراحی لباس خواهد بود.

گفته می‌شود وان‌پلاس در کنار آن، روی گوشی دیگری با تراشه‌ی اسنپدراگون 8s نسل ۴ کار می‌کند؛ مدلی که تمرکزش بر قدرت زیاد، باتری بزرگ و نمایشگر تخت خواهد بود. این دستگاه قرار است با گوشی‌هایی رقابت کند که از تراشه‌ی دیمنسیتی ۸۵۰۰ استفاده می‌کنند.

براساس گزارش‌ها، گوشی‌های ردمی توربو ۵ و آنر پاور ۲ و ریلمی نئو ۸ از جمله مدل‌هایی هستند که با این تراشه عرضه خواهند شد؛ در نتیجه، گوشی جدید وان‌پلاس با اسنپدراگون 8s نسل ۴ مستقیماً در برابر آن‌ها قرار می‌گیرد. گفته می‌شود ردمی توربو ۵ نخستین دستگاهی خواهد بود که با تراشه‌ی دیمنسیتی ۸۵۰۰ معرفی می‌شود.

نام نهایی گوشی وان‌پلاس هنوز مشخص نیست، اما احتمال دارد یکی از مدل‌های سری توربو باشد یا با عنوانی مانند ایس ۶ توربو پرو و باتری ۹۰۰۰ میلی‌آمپر‌ساعتی روانه‌ی بازار شود.

