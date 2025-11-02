خلاصههای هوش مصنوعی به پلی استور گوگل آمد
گوگل با هوش مصنوعی گام دیگری برای راحتتر کردن زندگی کاربران برداشت؛ پلی استور حالا خودش خلاصهی نظرات را برایتان مینویسد.
ایلنا: گوگل همچنان در مسیر تبدیل همهی سرویسهایش به ابزارهایی هوشمند قدم برمیدارد و اینبار نوبت به پلی استور اندروید رسیده است. این فروشگاه اپلیکیشن حالا از قابلیت جدیدی استفاده میکند که با کمک هوش مصنوعی، خلاصهای از نظرات کاربران درباره هر اپلیکیشن را تولید میکند؛ قابلیتی که میتواند ساعتها صرفهجویی در زمان مرور نظرات کاربران برای انتخاب بهترین اپ را به همراه داشته باشد.
بهنوشتهی Androidauthority، مانند بسیاری از ویژگیهای جدید گوگل، انتشار قابلیت خلاصههای هوش مصنوعی در پلی استور بهصورت تدریجی انجام میشود. گزارشها نشان میدهد این ویژگی بیش از یک سال پیش در مرحلهی آزمایشی مشاهده شده بود و حالا بهتدریج برای کاربران فعال میشود. زمانی که به این قابلیت دسترسی پیدا کنید، در بالای بخش نظرات گزینهای با عنوان Users are saying (کاربران چه میگویند) ظاهر خواهد شد که همان خلاصهی تولیدشده با هوش مصنوعی است.
خلاصههای هوش مصنوعی گوگل پلی فقط برای اپلیکیشنهایی نمایش داده میشود که تعداد کافی از بازخورد کاربران را داشته باشند، هرچند گوگل هنوز آستانهی دقیق این تعداد را اعلام نکرده است. خلاصهها معمولاً در قالب پاراگراف کوتاه ارائه میشوند و شامل مهمترین نکات مثبت و منفی مطرحشده در نظرات کاربران هستند؛ مثلاً سرعت بالا، طراحی ضعیف یا تبلیغات زیاد.
در زیر خلاصهی هو مصنوعی، چند دکمهی تعاملی نمایش داده میشود که با لمس آنها میتوانید بهسرعت به نظراتی دسترسی پیدا کنید که دربارهی همان موضوع خاص نوشته شدهاند؛ برای مثال طراحی رابط کاربری، پایداری یا پشتیبانی. این قابلیت باعث میشود کاربران بتوانند دید بهتری نسبت به جنبههای مختلف هر اپ بهدست آورند بدون اینکه لازم باشد دهها نظر را بهصورت دستی مرور کنند.
جالب است بدانید که گوگل در این زمینه تنها نیست؛ اپل نیز قابلیت مشابهی را به پلی استور اضافه کرده بود. حالا هر دو غول فناوری تلاش میکنند تا با تکیه بر هوش مصنوعی، تجربهی کاربران در فروشگاههای اپلیکیشن خود را هوشمندتر و سریعتر کنند.