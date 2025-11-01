خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آسیاتک در مهر ماه ۳۵۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

آسیاتک در مهر ماه ۳۵۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرد
کد خبر : 1707899
لینک کوتاه کپی شد.

آسیاتک در مهرماه ۱۴۰۴، ۳۵۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که بیشترین سهم آن حاصل از فروش خدمات اینترنت است.

  به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، این مجموعه در مهرماه ۳۵۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. این عدد نسبت به ماه گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

درآمد ۱۸۹ میلیاردی خدمات اینترنت

از مجموع درآمد ماه گذشته آسیاتک،  ۱۸۹ میلیارد تومان مربوط به خدمات اینترنت است. این عدد نیز نسبت به ماه گذشته، ۲ درصد رشد داشته است.

درآمد حاصل از خدمات فناوری اطلاعات نیز در مهر ۱۴۰۴ به ۱۳۷ میلیارد تومان رسید. میزان رشد درآمد خدمات فناوری اطلاعات نسبت به ماه گذشته سه درصد بوده است.

بیش از ۲۷ میلیارد تومان از درآمد آسیاتک در نخستین ماه پاییز نیز، حاصل از فروش کالاست که ۲۲ درصد رشد را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است. همچنین مجموع درآمد آسیاتک در نیمه نخست سال جاری بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. همچنین مجموع درآمد این شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان مهر، از مرز ۲هزار میلیارد تومان گذشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ