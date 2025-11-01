آسیاتک در مهر ماه ۳۵۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، این مجموعه در مهرماه ۳۵۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. این عدد نسبت به ماه گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

درآمد ۱۸۹ میلیاردی خدمات اینترنت

از مجموع درآمد ماه گذشته آسیاتک، ۱۸۹ میلیارد تومان مربوط به خدمات اینترنت است. این عدد نیز نسبت به ماه گذشته، ۲ درصد رشد داشته است.

درآمد حاصل از خدمات فناوری اطلاعات نیز در مهر ۱۴۰۴ به ۱۳۷ میلیارد تومان رسید. میزان رشد درآمد خدمات فناوری اطلاعات نسبت به ماه گذشته سه درصد بوده است.

بیش از ۲۷ میلیارد تومان از درآمد آسیاتک در نخستین ماه پاییز نیز، حاصل از فروش کالاست که ۲۲ درصد رشد را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است. همچنین مجموع درآمد آسیاتک در نیمه نخست سال جاری بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. همچنین مجموع درآمد این شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان مهر، از مرز ۲هزار میلیارد تومان گذشت.

