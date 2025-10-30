طلای تاریخی هندبال دختران در آسیا با حمایت ایرانسل
تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران با حمایت ایرانسل، برای نخستین بار بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد و مدال طلای بازیهای آسیایی را از آن خود کرد.
دختران هندبال ایران پس از چهار پیروزی متوالی برابر چین، ازبکستان، قزاقستان و تایلند، در پنجمین دیدار خود در سالن امالحصم منامه بحرین، با نتیجه ۴۳ بر ۲۶ از سد تیم هند گذشتند و بدون در نظر گرفتن بازی با هنگکنگ به عنوان آخرین مسابقه، با گرفتن ۱۰ امتیاز، در صدر جدول قرار گرفتند.
این عنوان، نخستین مدال طلای تاریخ هندبال دختران ایران در بازیهای آسیایی در رده جوانان و بزرگسالان است که با درخشش تیم ملی کشورمان و شکست تیمهای قدرتمند حاضر در این مسابقات، رقم خورد.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از دیماه ۱۴۰۰ تاکنون، حامی انحصاری تیمهای ملی و رقابتهای باشگاهی هندبال زکشور، در همه سطوح و تمام ردههای سنی است.
حمایت ایرانسل از ورزش هندبال کشور، بهمنماه ۱۴۰۳، با امضای قراردادی بین دکتر علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، برای چهارمین سال پیاپی تمدید شد.
حمایت اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران از ورزش هندبال کشور، آغازگر دوره درخشش در ردههای مختلف این رشته ورزشی بوده است.
پیش از این، در مهرماه ۱۴۰۴، تیم ملی هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران، با حمایت ایرانسل، عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۴، تیم ملی هندبال ساحلی مردان ایران با حمایت ایرانسل، موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ شد.
در فروردین ۱۴۰۴، تیم ملی هندبال بانوان ایران، با حمایت ایرانسل، طی مراسمی با حضور رئیسجمهوری، به عنوان برترین تیم ملی ورزش ایران در سال ۱۴۰۳، معرفی شد.
در اسفند ۱۴۰۴، در مسابقات چهارجانبه بینالمللی هندبال مردان، تیم ملی ایران با حمایت ایرانسل، با حضور کشورهای ایران، بلاروس، چین و روسیه در جایگاه نایب قهرمانی قرار گرفت.
در آذر ۱۴۰۳ تیم ملی هندبال بانوان ایران با حمایت ایرانسل و با قرارگرفتن در بین چهار تیم نهایی مسابقات قهرمانی هندبال بانوان آسیا ۲۰۲۴، برای سومین سال پیاپی به مسابقات جهانی راه پیدا کرد.
در آبان ۱۴۰۳، تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران، در آخرین دیدار رقابتهای قهرمانی آسیا، توانست طی دو زمان(سِت) متوالی، تیم قدرتمند تایلند را شکست دهد و با امتیاز کامل، قهرمان قاره کهن شود.
در تیر ۱۴۰۲، تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران، با حمایت ایرانسل و با پیروزی در آخرین بازی خود در هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، به مسابقات جهانی راه پیداکرد.
در فروردین ۱۴۰۲، فدراسیون هندبال در آیین بزرگ «انتخاب برترینهای ورزشی ایران در سال ۱۴۰۱» و اختتامیه جشنواره ملی قهرمان ایران، موفق به کسب عنوان «بهترین فدراسیون ورزشی کشور» شد.
در دی ۱۴۰۱، تیم ملی هندبال مردان کشورمان، برای اولین بار در تاریخ، از گروه خود در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی جهان صعود کرد و به جمع ۲۴ تیم برتر جهان پیوست. در شهریور ۱۴۰۱، تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران، موفق شد تا علاوه بر کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را نیز به دست آورد.
در مرداد ۱۴۰۱، تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران که در رقابتهای قهرمانی جهان در مقدونیه شمالی شرکت کرده بود، موفق شد، برای نخستین بار در تاریخ ورزشهای توپی بانوان کشور، به جمع ۱۶ تیم برتر جهان راه پیدا کند.
در خرداد ۱۴۰۱، تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران، موفق شد برای نخستین بار در تاریخ این رشته ورزشی، نه تنها نخستین تیم آسیایی هندبال ساحلی باشد که در جمع چهار تیم برتر جهان قرار گیرد، اولین مدال جهانی هندبال ایران را به دست آورد و جایگاه سوم رقابتهای جهانی را از آن خود کند.
فروردین ۱۴۰۱، در رقابتهای هندبال ساحلی در دو رده بزرگسالان و نوجوانان، که به میزبانی ایران برگزار شد، تیمهای ملی ایران توانستند با درخشش و کسب پیروزی در برابر حریفان خود، ضمن به دست آوردن مدال طلا، به مسابقات قهرمانی جهان نیز، راه پیدا کنند.
تیم ملی نوجوانان دختر ایران، در فروردین ۱۴۰۱، توانسته بود با قهرمانی در رقابتهای آسیایی، نخستین مدال طلای بانوان را برای هندبال ایران به ارمغان آورد.
در اسفند ۱۴۰۰ نیز، تیم ملی جوانان دختر ایران، توانسته بود با حمایت ایرانسل، مدال نقره رقابتهای قهرمانی آسیا را به دست آورده و به مسابقات قهرمانی جهان، راه پیدا کند. پیشتر نیز، در بهمن ۱۴۰۰، تیم ملی هندبال مردان ایران، با حمایت ایرانسل، موفق شده بود با درخشش در رقابتهای قهرمانی آسیا، راهی مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان شود.