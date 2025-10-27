ایلنا: پس از عرضه‌ی گوشی‌های پرچمدار جدید شیائومی، ویوو و اوپو در بازار چین، حالا نوبت آن رسیده است که این برندها تمرکز خود را روی مدل‌های اولترا بگذارند؛ گوشی‌هایی که امکانات پریمیوم‌تر و دوربین‌هایی در سطح پرچمداران واقعی ارائه می‌دهند. طبق ادعای Smart Pikachu، اطلاعات تازه‌ای از اوپو فایند X9 اولترا فاش شده است که نوید دستگاه هیجان‌انگیزی را می‌دهد.

بر اساس گزارش‌ها، گوشی اوپو مدل فایند X9 اولترا از بزرگ‌ترین باتری بین تمام گوشی‌های اولترا بهره خواهد برد. هرچند ظرفیت دقیق باتری هنوز مشخص نیست، اما اوپو پیش‌تر گفته بود بدون باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی، پرچمداری در کار نیست. بنابراین انتظار می‌رود این گوشی حداقل با باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی عرضه شود.

مدل‌های قبلی اوپو یعنی فایند X8 پرو و فایند X8 اولترا به‌ترتیب از باتری‌های ۵۹۱۰ و ۶۱۰۰ میلی‌آمپرساعتی بهره می‌بردند و حالا باید دید X9 اولترا از نسخه‌ی پرو با ظرفیت ۷۵۰۰ میلی‌آمپرساعتی باتری بزرگ‌تری خواهد داشت یا خیر. در هر صورت، این گوشی احتمالاً باتری بزرگ‌تری نسبت به رقبایی مثل شیائومی ۱۷ اولترا و ویو X300 اولترا خواهد داشت.

از دیگر جزئیات فاش‌شده از فایند X9 اولترا می‌توان به نمایشگر ۶٫۸ اینچی با وضوح 2K و قابلیت محافظت از چشم اشاره کرد. این گوشی همچنین از دوربین چهارگانه شانل دو دوربین پریسکوپی ارتقایافته بهره خواهد برد. گفته می‌شود اوپو حسگرهای بزرگ‌تری را برای این دو لنز در نظر گرفته است تا کیفیت عکاسی در حالت‌های ماکرو، پرتره و زوم را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

به‌گفته‌ی منابع نزدیک، اوپو احتمالاً فایند X9 اولترا همراه با مدل فایند X9s در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۶ معرفی خواهد شد.

