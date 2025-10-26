یازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران از پنجم تا هفتم آبان ماه در مرکز آفرینش‌های کانون و هتل لاله برگزار می‌شود. گروه شرکت‌های آسیاتک نیز با جدیدترین دستاوردهای خود در زمینه خدمات جامع سازمانی، ازجمله: خدمات مرکز داده، شبکه خصوصی مجازی، تلفن ثابت سازمانی، پیامک، پهنای باند اختصاصی و ... در نمایشگاه تراکنش حضور دارد.

راهکارهای سازمانی آسیاتک

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک خدمات متنوعی برای مشترکان سازمانی خود دارد. پهنای باند اختصاصی (Dedicated Bandwidth)، شبکه خصوصی مجازی (VPN)، تلفن ثابت سازمانی (VoIP)، خدمات پیامک (SMS)، سرور اختصاصی (Dedicated Server)، خدمات میزبانی سرور (Colocation) و از جمله راهکارهای سازمانی آسیاتک به شمار می‌روند.

مراکز داده آسیاتک

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در زمینه ارائه خدمات مرکز داده نیز پیشتاز است. مراکز داده میرعماد، آزادگان، حکیمیه و مراکز داده برج میلاد (تراز ۱۰- و ۲۴۸+) تاکنون توسط آسیاتک راه‌اندازی شده‌اند. مرکز داده پیام نیز به عنوان بزرگ‌ترین مرکز داده آسیاتک آماده خدمات‌دهی به مشتریان است.

تیس و عصر داده‌ها؛ بال‌های آسیاتک در تراکنش

شرکت عصر داده‌های آسیاتک نیز با عنوان تجاری Cloud.ir به‌عنوان یک بال آسیاتک با کامل‌ترین خدمات ابری در این نمایشگاه حضور دارد. این خدمات، عبارتند از: توزیع محتوای ابری (CDN)، سرور ابری (Cloud Server)، Disaster Recovery، پردازشگر ابری (GPU)، فضای ذخیره‌سازی ابری (Object Storage) و Managed Security Service (MSSP).

علاقه‌مندان به مباحث مرتبط با فناوری ابری و اهمیت آن در صنعت مالی و بانکی کشور نیز می‌توانند با حضور در کارگاه‌های این شرکت که در حاشیه نمایشگاه تراکنش برگزار می‌شود، حضور یابند. گفتنی است، متخصصان شرکت Positive Technology (PT) که از پیشگامان عرصه امنیت سایبری روسیه محسوب می‌شود، به‌عنوان همکار در کنار تیم Cloud آسیاتک حضور دارند.

داده‌پردازی معتمد مالیاتی نیس نیز، دیگر بال آسیاتک در نمایشگاه پیش‌روست. تیس نیز با رتبه اول در میان شرکت‌های معتمد مالیاتی کشور برای معرفی خدمات جامع سامانه مودیان و خدمات حسابداری ابری به سازمان‌ها و اشخاص حقیقی در نمایشگاه حضور دارد. شرکت ابر آیرون به‌عنوان یکی از ارائه‌دهندگان خدمات حسابداری آنلاین و مدیریت یکپارچه کسب‌وکار نیز، تیس را در این نمایشگاه همراهی می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند دوشنبه پنجم آبان از ساعت ۱۴ تا ۱۹ و سه‌شنبه و چهارشنبه، ششم و هفتم آبان از ساعت ۹ تا ۱۸ از غرفه آسیاتک در سالن یک بازدید کنند.

