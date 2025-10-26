همکاری ایران کیش و طلاسی در پات لایف

اپلیکیشن پات‌لایف به عنوان یک راهکار جامع در حوزه بانکداری دیجیتال و خدمات روزمره، طیف گسترده ای از نیازهای کاربران را پوشش می‌دهد از جمله پرداخت قبوض خرید شارژ کارت به کارت، استعلام و پرداخت خلافی خودرو، خرید آنلاین و خدمات رفاهی.

اکنون در جدیدترین به روزرسانی خود و با همکاری پلتفرم تخصصی طلاسی امکان خرید آنلاین طلا در محیطی شفاف و ایمن نیز به این مجموعه افزوده شده است.

طلاسی به عنوان یک پلتفرم تخصصی خرید و فروش آنلاین طلا با هدف ارائه تجربه ای ساده، سریع و قابل اعتماد برای سرمایه گذاران و علاقه‌مندان به طلا فعالیت می‌کند این همکاری با هدف گسترش خدمات مالی دیجیتال و تسهیل دسترسی مردم به بازار طلا شکل گرفته است.

با این اقدام کاربران پات‌لایف می‌توانند تنها با چند کلیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت آنلاین طلا خریداری کنند. این حرکت گامی مهم در جهت توسعه اکوسیستم خدمات دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

ایران کیش به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو حوزه پرداخت الکترونیک با کاربران فعال در سراسر کشور و طلاسی به عنوان مرجعی امن برای خرید و فروش آنلاین طلا تلاش دارند با ایجاد هم افزایی، مسیر دسترسی کاربران به خدمات مالی نوین را بیش از پیش هموار کنند.

