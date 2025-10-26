به گزارش ایلنا، پروژه سواپ فیبر نوری، که به‌منظور جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری در حال اجراست، یکی از گام‌های بزرگ شرکت مخابرات ایران در جهت تحول زیرساخت‌های ارتباطی کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود. این پروژه نه تنها نیاز به بهبود کیفیت خدمات ارتباطی دارد، بلکه به رشد اشتغال و تقویت صنعت داخلی نیز کمک خواهد کرد. اما برای موفقیت در اجرای این پروژه ملی، همکاری همه جانبه و هم‌افزایی میان تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور ضروری است.

کنفرانس ملی مخابرات که از امروز یکشنبه ۴ آبان ماه و فردا دوشنبه در تهران در حال برگزاری است، فرصت مغتنمی است تا فعالان صنعت مخابرات، پیمانکاران، سرمایه‌گذاران و مسئولان با یکدیگر ملاقات کنند و در خصوص نحوه اجرای این پروژه مهم بحث و تبادل نظر کنند.

داود زارعیان که دبیری این کنفرانس را به عهده دارد، بر لزوم وفاق و همکاری میان تمامی بخش‌ها تأکید کرده و هدف اصلی این رویداد را تسهیل هم‌افزایی و هم‌گرایی میان تمامی ذینفعان این پروژه دانسته است.

در این همایش، علاوه بر سخنرانی‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، میزهای گفت‌وگو برای تبادل نظر میان پیمانکاران و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است و این فضا امکان برنامه‌ریزی و مذاکره برای رفع چالش‌ها و توسعه همکاریها را فراهم می‌آورد.

اما نکته اصلی در این کنفرانس باید تأکید بر خروجی‌های عملی و نتیجه‌بخش آن باشد و این کنفرانس باید به تدوین راهکارهای مشخص و هم‌افزایی مؤثر بین دستگاه‌ها و نهادها منجر بشود تا پروژه سواپ فیبر نوری به بهترین شکل ممکن اجرا شود. قطعا اگر هماهنگی و همکاری میان دولت، بخشهای خصوصی، و دیگر نهادهای مرتبط باشد، می‌تواند مسیر اجرای این پروژه را هموار کند و تحول بزرگی در صنعت ارتباطات کشور را رقم بزند.

عباس شاخی- اهواز

انتهای پیام/