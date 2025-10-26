خبرگزاری کار ایران
خروجی کنفرانس ملی مخابرات:

همکاری همه‌جانبه و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها برای موفقیت پروژه سواپ فیبرنوری

همکاری همه‌جانبه و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها برای موفقیت پروژه سواپ فیبرنوری
کنفرانس ملی مخابرات که از امروز یکشنبه ۴ آبان ماه و فردا دوشنبه در تهران در حال برگزاری است، فرصت مغتنمی است تا فعالان صنعت مخابرات، پیمانکاران، سرمایه‌گذاران و مسئولان با یکدیگر ملاقات کنند.

به گزارش ایلنا، پروژه سواپ فیبر نوری، که به‌منظور جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری در حال اجراست، یکی از گام‌های بزرگ شرکت مخابرات ایران در جهت تحول زیرساخت‌های ارتباطی کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود. این پروژه نه تنها نیاز به بهبود کیفیت خدمات ارتباطی دارد، بلکه به رشد اشتغال و تقویت صنعت داخلی نیز کمک خواهد کرد. اما برای موفقیت در اجرای این پروژه ملی، همکاری همه جانبه و هم‌افزایی میان تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور ضروری است.

کنفرانس ملی مخابرات که از امروز یکشنبه ۴ آبان ماه و فردا دوشنبه در تهران در حال برگزاری است، فرصت مغتنمی است تا فعالان صنعت مخابرات، پیمانکاران، سرمایه‌گذاران و مسئولان با یکدیگر ملاقات کنند و در خصوص نحوه اجرای این پروژه مهم بحث و تبادل نظر کنند. 

داود زارعیان که دبیری این کنفرانس را به عهده دارد، بر لزوم وفاق و همکاری میان تمامی بخش‌ها تأکید کرده و هدف اصلی این رویداد را تسهیل هم‌افزایی و هم‌گرایی میان تمامی ذینفعان این پروژه دانسته است.

در این همایش، علاوه بر سخنرانی‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، میزهای گفت‌وگو برای تبادل نظر میان پیمانکاران و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است و این فضا امکان برنامه‌ریزی و مذاکره برای رفع چالش‌ها و توسعه همکاریها را فراهم می‌آورد.

اما نکته اصلی در این کنفرانس باید تأکید بر خروجی‌های عملی و نتیجه‌بخش آن باشد و این کنفرانس باید به تدوین راهکارهای مشخص و هم‌افزایی مؤثر بین دستگاه‌ها و نهادها منجر بشود تا پروژه سواپ فیبر نوری به بهترین شکل ممکن اجرا شود. قطعا اگر هماهنگی و همکاری میان دولت، بخشهای خصوصی، و دیگر نهادهای مرتبط باشد، می‌تواند مسیر اجرای این پروژه را هموار کند و تحول بزرگی در صنعت ارتباطات کشور را رقم بزند.

عباس شاخی- اهواز

 

