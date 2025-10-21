گزارش تحلیلی اسنپ از وضعیت ترافیکی مهر ۱۴۰۴ منتشر شد
افزایش ۸/۵ درصدی سهم سفرهای صبحگاهی اسنپ نسبت به سال گذشته
با آغاز مهر و بازگشت دانشآموزان به مدرسه و اضافه شدن به جریان ترافیک شهری، دادههای جدید اسنپ از تغییراتی در الگوی رفتار ترافیکی ۱۰ کلانشهر ایران با بیشترین میزان سفر درونشهری خبر میدهد. بر اساس آمار سفرهای ثبتشده در ناوگان اسنپ، تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، قم، اهواز، تبریز، رشت و ساری ۱۰ شهر پرتقاضا (درخواست سفر) در مهر ۱۴۰۴ هستند.
این گزارش که برای سومین سال متوالی منتشر میشود، با تمرکز بر روند تقاضای سفر، بازههای زمانی اوج ترافیک و تغییر رفتار کاربران، تصویری تحلیلی از الگوی تردد شهروندان در مهر امسال نسبت به مهر ۱۴۰۳ ارائه میدهد. هدف از انتشار این گزارش فراهم کردن زمینهای برای تحلیل دقیقتر شرایط ترافیکی و کمک به برنامهریزی بهتر در مدیریت سفرهای درونشهری است.
کاهش محدوده اوج ترافیک صبحگاهی نسبت به سال گذشته
نمودار نسبت تقاضا به عرضه سفرهای اسنپ در ۱۰ شهر پرترافیک کشور که نشان میدهد بیشترین میزان تقاضا در ساعت ۷ صبح، ۱۲:۳۰ بعدازظهر و بازه زمانی ۱۶:۳۰ تا ۱۹ عصر ثبت شده است.
به گزارش روابط عمومی اسنپ، بررسی دادههای سفرهای انجامشده با ناوگان اسنپ در ۱۰ شهر پرترافیک کشور طی هفته ابتدایی مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد که ترافیک صبحگاهی از ساعت ۶:۳۰ آغاز میشود و در ساعت ۷ صبح به بیشترین حد خود میرسد؛ در این ساعت شاهد بیشترین نسبت تقاضا به عرضه هستیم. در مقابل، ترافیک عصرگاهی نیز با نیم ساعت جابهجایی زمانی در مقایسه با مهر ۱۴۰۳ از ساعت ۱۶ آغاز شده و در ساعت۱۸ به پیک میرسد. این دادهها نشان میدهد که شناوری ساعات کاری ادارهها در سال جاری، مشابه سال گذشته، باعث شده تا تمرکز ترافیک در ساعات اولیه روز افزایش یابد، اما بازه زمانی اوج ترافیک کوتاهتر شود. در این میان دادهها نشان میدهد بیشترین تعداد درخواست سفر در هفته نخست مهر امسال مربوط به روز چهارشنبه بوده است؛ در حالی که در مهر سال گذشته، بیشترین تقاضا در روزهای یکشنبه ثبت شده بود.
در مقایسه با سال گذشته، تعداد درخواستهای سفر اسنپ در اوج ترافیک صبحگاهی کاهش ۱ درصدی داشته است. با وجود این کاهش ۱ درصدی درخواست سفر، به دلیل بهبود نرخ پذیرش کاربران راننده، تعداد سفرهای موفق به نسبت سال گذشته ۸/۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس دادههای اسنپ، در این بازه حجم ترافیک ۲/۲ درصد کاهش داشته است. بنابراین، به نظر میرسد بخشی از بهبود نرخ پذیرش کاربران راننده به همین کاهش حجم ترافیک صبحگاهی برمیگردد.
علاوه بر کاهش ترافیک، دلایلی چون کاهش اختلال جیپیاس و افزایش استفاده از سفرهای اشتراکی را میتوان عوامل اثرگذاری بر افزایش نرخ پذیرش سفر و مدیریت بهرهوری ناوگان اسنپ دانست.
سهم سفرهای اشتراکی در مهر ۱۴۰۴
نمودار تجمیعی سهم سفرهای اشتراکی و تعداد کل سفرهای روزانه پایتخت با ناوگان اسنپ
یکی از تغییرات مهم در الگوی سفرهای شهری، سهم ۶/۷ درصدی استفاده از سرویس «سفر اشتراکی» اسنپ در ساعات صبحگاهی در مناطق تحت پوشش این سرویس است. طبق دادههای تحلیلی اسنپ، بیشترین استفاده از سرویس سفر اشتراکی در مناطق پررفتوآمد پایتخت در ساعات ۵ تا ۶:۳۰ صبح ثبت شده و این امر اثر قابلتوجهی بر کاهش تقاضای همزمان و مدیریت عرضه در تهران داشته است. همچنین افزایش استفاده از «سفر اشتراکی» بهطور مستقیم زمان آغاز سفرهای درونشهری را برای کاربران این سرویس جابهجا کرده و در نتیجه به بهبود مدیریت تقاضا و عرضه در این بازه زمانی کمک کرده است.
پایش دادههای ترافیکی برای مدیریت بهتر زمان و هزینه سفرهای درونشهری
نمودار مقایسهای نسبت تقاضا به عرضه و زمان یک سفر استاندارد اسنپ در طول شبانهروز (در این نمودار نسبت تقاضا به عرضه به صورت نسبی محاسبه شده است. همچنین سفر استاندارد به زمان طی شدن کیلومتری ثابت اطلاق میشود.)
نمودار تجمیعی مقایسهای قیمت هر سفر به ازای یک کیلومتر و مدت زمان یک سفر استاندارد اسنپی در طول شبانهروز در ۱۰ شهر پرترافیک کشور
تحلیل نسبت تقاضا به عرضه نشان میدهد که مانند سال گذشته، نرخ تقاضا در ساعات ابتدایی روز سریعتر از عصر افزایش مییابد، اما در ساعات پرتردد عصر مدتزمان صرف شده در ترافیک بیشتر است. به این معنی که عامل اصلی نوسان قیمتی سفرها در ساعات صبح به نسبت تقاضا به عرضه و در ساعات عصر بیشتر به حجم بالای ترافیک برمیگردد.
طبق جدیدترین آمارهای ترافیکی اسنپ، پیش از ساعت ۶ و پس از ساعت ۷:۳۰ صبح، نسبت تقاضا به عرضه متعادلتر میشود. این امر باعث میشود زمان انتظار کاربران کمتر شده و درخواستها سریعتر به سفر تبدیل شوند. همچنین، حجم ترافیک از ساعت ۱۹ تا ۱۹:۴۵ روندی کاهشی را آغاز میکند که تا پایان شب ادامه دارد. بهطوری که مدت زمان یک سفر استاندارد در این بازه بهطور قابل توجهی افت میکند و به سطح ساعات عادی نزدیک میشود. بنابراین کاربران با جابهجایی هوشمندانه ساعت سفر خود، حتی به مدت ۳۰ دقیقه، میتوانند میانگین زمانی و هزینه سفرشان را کاهش دهند و سفری سریعتر و بهینهتر داشته باشند.
هماکنون حدود ۷ تا ۸ درصد از کل سفرهای درونشهری در ۱۰ شهر بزرگ کشور با تاکسیهای اینترنتی انجام میشود. اسنپ هم بهعنوان یکی از بازیگران این حوزه با انتشار منظم گزارشهای دادهمحور از الگوی سفر شهروندان در تلاش است مشارکتی مؤثر در بهبود جریان ترافیک شهری و ارتقای تجربه سفر کاربران داشته باشد.