خبرگزاری کار ایران
معاون توسعه محصول و نوآوری ایران‌کیش:

آنچه امروز به سازمان‌ها قدرت می‌دهد پیش‌بینی مبتنی بر داده است

آنچه امروز به سازمان‌ها قدرت می‌دهد پیش‌بینی مبتنی بر داده است
معاون توسعه محصول و نوآوری ایران‌کیش با اشاره به اهمیت روزافزون تحلیل داده و پیش‌بینی بازار در فضای رقابتی امروز، بر ضرورت عبور از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شهود و حرکت به سوی تصمیم‌سازی داده‌محور تأکید کرد و گفت: آنچه امروز به سازمان‌ها قدرت می‌دهد، پیش‌بینی دقیق مبتنی بر داده است.

به گزارش ایلنا، مریم قدس گلشن معاون توسعه محصول و نوآوری ایران‌کیش در گفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اهمیت روزافزون تحلیل داده و پیش‌بینی بازار در فضای رقابتی امروز، بر ضرورت عبور از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شهود و حرکت به سوی تصمیم‌سازی داده‌محور تأکید کرد و گفت: آنچه امروز به سازمان‌ها قدرت می‌دهد، پیش‌بینی دقیق مبتنی بر داده است.

وی با بیان اینکه تحلیل داده و پیش‌بینی بازار را باید در پنج بعد استراتژیک، عملیاتی، بازاریابی و مشتری، مالی و سرمایه گذاری و نوآوری و مزیت رقابتی بررسی کرد گفت: در بحث تحلیل داده از سویی با چند چالش از جمله کیفیت و یکپارچگی پایین داده‌ها، ضعف فرهنگ داده‌محور، نبود زیرساخت فناورانه مناسب، کمبود مهارت‌های تحلیلی، مسائل اخلاقی و حریم خصوصی و ابهامات محیطی و نوسانات بازار روبه رو هستیم.

قدس گلشن در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: در مواجهه با نوسانات بازار، سازمان‌ها باید بتوانند مسیر خود را متناسب با تغییرات به‌روزرسانی کنند. از جمله فرصت‌هایی که در این مسیر می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند، شخصی‌سازی تجربه مشتری، تصمیم‌گیری سریع و دقیق در زمان بحران، پیش‌بینی تقاضا، بهینه‌سازی موجودی، برنامه‌ریزی دقیق و حتی خلق مدل‌های جدید کسب‌وکار همچون فروش داده‌های تحلیلی یا ایجاد پلتفرم‌های تخصصی برای صنایع مختلف است.

معاون توسعه محصول ایران‌کیش بیان کرد: متأسفانه دیگر نمی‌توان صرفاً به الگوهای تکرارشونده تکیه کرد. نوسانات شدید بازار، چه در حوزه قیمت و چه در فناوری، باعث شده که روندها دیگر قابل پیش‌بینی ساده نباشند. ممکن است در یک بازه، رشد اندک و یکنواختی داشته باشیم، اما در دوره‌ای دیگر، ناگهان با نوسانات سنگینی مواجه شویم که همه را غافلگیر کند.

وی افزود: در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان بر اساس تجربه‌های گذشته تصمیم گرفت. آنچه امروز به سازمان‌ها قدرت می‌دهد، پیش‌بینی دقیق مبتنی بر داده است.

قدس گلشن همچنین با اشاره به اهمیت نوآوری، آن را یکی از پایه‌های اصلی بقا و رشد در عصر تحول دیجیتال دانست و گفت:برخی سازمان‌ها همزمان با تحلیل داده‌ها، خودشان را نیز رشد می‌دهند. آن‌ها در لبه فناوری حرکت می‌کنند و هر اقدامی که آن‌ها را به برنامه استراتژیک‌شان نزدیک‌تر کند، با جدیت دنبال می‌کنند.

