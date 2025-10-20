به گزارش ایلنا، مریم قدس گلشن معاون توسعه محصول و نوآوری ایران‌کیش در گفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اهمیت روزافزون تحلیل داده و پیش‌بینی بازار در فضای رقابتی امروز، بر ضرورت عبور از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شهود و حرکت به سوی تصمیم‌سازی داده‌محور تأکید کرد و گفت: آنچه امروز به سازمان‌ها قدرت می‌دهد، پیش‌بینی دقیق مبتنی بر داده است.

وی با بیان اینکه تحلیل داده و پیش‌بینی بازار را باید در پنج بعد استراتژیک، عملیاتی، بازاریابی و مشتری، مالی و سرمایه گذاری و نوآوری و مزیت رقابتی بررسی کرد گفت: در بحث تحلیل داده از سویی با چند چالش از جمله کیفیت و یکپارچگی پایین داده‌ها، ضعف فرهنگ داده‌محور، نبود زیرساخت فناورانه مناسب، کمبود مهارت‌های تحلیلی، مسائل اخلاقی و حریم خصوصی و ابهامات محیطی و نوسانات بازار روبه رو هستیم.