خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز اراک

بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز اراک
کد خبر : 1702671
لینک کوتاه کپی شد.

ایرانسل به مناسبت روز اراک، هدیه ویژه‌ای به مشترکان دائمی و اعتباری این شهر، ارائه داده است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز اراک، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن این شهر، در نظر گرفته است.
هر مشترک تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه در روزهای ۲۸ و ۲۹ مهر، همزمان با روز اراک، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری   #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری   #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

روز ۲۸ مهرماه، در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز اراک» نام‌گذاری شده است. اراک، قطب صنعت ایران، مهد فرهنگ و زادگاه نام‌آوران سیاست، ادب و هنر است. فرش‌های نفیسش، فخر جهانی ایران و خوشنویسان چیره‌دستش، پاسداران زبان و خط فارسی به شمار می‌روند.
نام‌گذاری این روز، فرصتی برای پاسداشت تاریخ، فرهنگ و تلاش مردمان سخت‌کوش اراک است؛ شهری که خاکش بستر توسعه صنعت و اندیشه در ایران بوده و همچنان با تکیه بر میراث فرهنگی غنی و روح پویای مردمانش، در مسیر رشد و بالندگی گام برمی‌دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ