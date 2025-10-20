بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز اراک

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز اراک، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن این شهر، در نظر گرفته است.

هر مشترک تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه در روزهای ۲۸ و ۲۹ مهر، همزمان با روز اراک، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

روز ۲۸ مهرماه، در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز اراک» نام‌گذاری شده است. اراک، قطب صنعت ایران، مهد فرهنگ و زادگاه نام‌آوران سیاست، ادب و هنر است. فرش‌های نفیسش، فخر جهانی ایران و خوشنویسان چیره‌دستش، پاسداران زبان و خط فارسی به شمار می‌روند.

نام‌گذاری این روز، فرصتی برای پاسداشت تاریخ، فرهنگ و تلاش مردمان سخت‌کوش اراک است؛ شهری که خاکش بستر توسعه صنعت و اندیشه در ایران بوده و همچنان با تکیه بر میراث فرهنگی غنی و روح پویای مردمانش، در مسیر رشد و بالندگی گام برمی‌دارد.

