ایلنا: احتمال دارد که سامسونگ همکاری خود با مایکروسافت را برای ارائه‌ی فضای ابری وان‌درایو در دستگاه‌های گلکسی پایان دهد. اکنون گفته می‌شود که سامسونگ می‌خواهد با عرضه‌ی سرویس ابری اختصاصی خود، مستقیماً با اپل و گوگل رقابت کند.

کاربری در ایکس فاش کرد که سامسونگ در حال آماده‌سازی دو طرح اشتراکی پولی برای Samsung Cloud است؛ یکی با ظرفیت ۴۹ گیگابایت و دیگری با ۱۹۹ گیگابایت.

در اسکرین‌شات‌ها، هزینه‌ی هر دو طرح یک دلار در ماه درج شده، اما احتمالاً این قیمت‌ها موقت هستند و جزئیات نهایی طی ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. طبق اطلاعات فعلی، پشتیبانی از وان‌درایو در ماه دسامبر (آذر و دی) پایان می‌یابد.

حداکثر ظرفیت ۲۰۰ گیگابایت ممکن است برای برخی کاربران کافی نباشد؛ به همین دلیل احتمال دارد سامسونگ در آینده گزینه‌های دیگری با فضای ذخیره‌سازی بیشتر ارائه کند.

Samsung Cloud پیش‌تر وجود داشت و به‌عنوان سرویس ابری داخلی سامسونگ برای دستگاه‌های گلکسی (از جمله گوشی‌ها و تبلت‌ها) طراحی شد. این سرویس اکنون قرار است با نسخه‌ی جدید، اشتراک پولی رسمی ارائه دهد.

کاربران می‌توانند در کنار عکس‌ها و ویدیوهای موجود در گالری، مواردی مانند فهرست تماس‌ها، پیام‌ها (SMS و MMS و RCS)، مخاطبان، رویدادهای تقویم، زنگ‌ها و تایمرها، تنظیمات دستگاه (مانند بلوتوث و وای‌فای)، چیدمان صفحه‌ی اصلی (از جمله Samsung DeX)، اپ‌ها و داده‌های آن‌ها و فایل‌های صوتی ضبط‌شده را پشتیبان‌گیری کنند. دسترسی به فایل‌های پشتیبان‌گیری‌شده از طریق نسخه‌ی وب ممکن خواهد بود.

فایل‌هایی با حجم بیش از یک گیگابایت و داده‌های داخل Secure Folder قابل پشتیبان‌گیری نیستند. همچنین، رویدادهای تقویم و مخاطبانی که از حساب‌های همگام‌شده (مانند گوگل) می‌آیند در این فرآیند ذخیره نخواهند شد.

