به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حضور در سومین نمایشگاه بین‌المللی شهر پایدار کیش ۱۴۰۴، با معرفی مجموعه‌ای از محصولات و خدمات هوشمند، نقش مهمی در معرفی و به نمایش گذاشتن توانمندی‌های فناوری ارتباطات در توسعه شهرهای پایدار، ایفا کرد.

کسب عنوان یکی از غرفه‌های برتر این نمایشگاه و دریافت نشان ویژه برای «خلق فضایی که الهام‌بخش پایداری است»، بیانگر تلاش ایرانسل در توسعه نوآوری‌های دیجیتال و مشارکت فعال در مسیر تحقق شهرهای هوشمند و پایدار است.

راهکارهای سازمانی ایرانسل، با تمرکز بر تحول دیجیتال و خدمات ابری، در سومین نمایشگاه بین‌المللی شهر پایدار کیش ۱۴۰۴، مسیر شهرهای آینده به‌سوی پایداری، کارآمدی و زیست‌پذیری بیشتر، از طریق نوآوری در ارتباطات را به نمایش گذاشت.

غرفه ایرانسل در این نمایشگاه، با تمرکز بر تحول دیجیتال و خدمات ابری، جدیدترین راهکارهای سازمانی خود، از جمله سامانه مدیریت هوشمند ناوگان (FMS)، مرکز تماس ابری (Cloud PBX)، سرویس اینترنت فیبر نوری، زیرساخت ابری (IaaS)، سیستم نظارت تصویری ابری (VMS) و سرویس بی‌سیم واکه (PoC) را به بازدیدکنندگان و فعالان حوزه شهری، معرفی کرد.

ایرانسل، با تکیه بر فناوری‌های نوینی مانند اینترنت اشیا (IoT)، هوش مصنوعی (AI) و شبکه ارتباطی پرسرعت نسل پنج (5G) و فیبر نوری (FTTx)، نقش خود را در توانمندسازی زیرساخت‌های شهری و ارائه راهکارهای کارآمد برای مدیریت هوشمند شهرها، بیش از پیش گسترش داده است.

سومین نمایشگاه بین‌المللی شهر پایدار، با شعار «شهر پایدار، نسل ماندگار»، از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، در مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار شد. این رویداد با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، نهادهای شهری و فعالان حوزه فناوری، بستری برای تبادل تجربه‌ها و معرفی آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی در حوزه توسعه پایدار شهری فراهم کرد.

