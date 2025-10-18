به گزارش ایلنا؛ در راستای تقویت هم‌افزایی ملی و توسعه زیست‌بوم فناوری کشور، تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری خوزستان و پردیس هاب بین‌الملل فناوری و نوآوری ایران به امضاء رسید.

هدف از امضای این تفاهمنامه، گسترش همکاری‌های علمی، فناورانه و توسعه‌ای میان دو نهاد و ایجاد بسترهای مؤثر برای توانمندسازی صنایع، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در استان خوزستان و سایر مناطق مرتبط در کشور است.

در چارچوب این تفاهمنامه، دو طرف بر توسعه ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری، حمایت از ایده‌های فناورانه، ارتقای بهره‌وری صنعتی، و کمک به صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های مستقر در پارک و صنایع استانی تأکید کردند.

همچنین مقرر شد همکاری‌های مشترک در زمینه‌های آموزش و مشاوره تخصصی، تجاری‌سازی فناوری، برقراری ارتباطات بین‌المللی، و تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای منطقه‌ای و جهانی در دستور کار قرار گیرد.

به گفته مدیران دو مجموعه، این تفاهمنامه نقطه آغازی برای شکل‌گیری همکاری‌های گسترده‌تر میان پارک‌های علم و فناوری کشور و ‌هاب بین‌المللی فناوری و نوآوری نوآوری ایران است؛ همکاری‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد زنجیره ارزش افزوده فناورانه در سطح ملی و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی کشور باشد.

