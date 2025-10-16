حرکت اول، برگزیده جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، مراسم اختتامیه جایزه ملی تأمین مالی حوزه فناوری و نوآوری روز دوشنبه، ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد.
در این مراسم با انتخاب هیأت داوران، شرکت «کسب و کارهای نوپای حرکت اول» به عنوان بازوی سرمایهگذاری همراه اول، موفق به دریافت جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران در بخش سرمایهگذاری خطرپذیر شد.
بر اساس ارزیابی هیأت داوران، نقش اثرگذار حرکت اول در گسترش سرمایهگذاری و توسعه استارتآپهای ایرانی از مهمترین دلایل این انتخاب بوده است. طی سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری در اکوسیستم استارتآپی ایران بهواسطه سرمایهگذاریهای راهبردی این شرکت شکل گرفته است؛ حضوری مؤثر که طبق برنامههای جدید، در سالهای آینده نیز با رویکردی گستردهتر ادامه خواهد یافت.
سرمایهگذاریهای حرکت اول صرفاً به تزریق منابع مالی محدود نمیشود، بلکه با هدف خلق ارزش اقتصادی پایدار و تسریع رشد مقیاسی استارتآپها طراحی شده است. این شرکت با ترکیب سرمایه مالی و مزیتهای انحصاری گروه همراه اول، امکان دسترسی مستقیم استارتآپهای منتخب به میلیونها کاربر بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور را فراهم کرده و مسیر تجاریسازی، سودآوری و مقیاسپذیری آنها را شتاب میبخشد.
رویکرد حرکت اول بر تبدیل کسبوکارهای نوپا به بازیگران اصلی بازار متمرکز است؛ بازیگرانی که با بهرهگیری از زیرساختهای دیجیتال، ظرفیتهای ارتباطی و شبکه توزیع همراه اول، سهم بازار خود را گسترش داده و توان خلق ثروت پایدار و حضور فرامرزی را بهدست میآورند.
گفتنی است، جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران با هدف شناسایی و تقدیر از بازیگران مؤثر در تقویت زیرساختهای مالی زیستبوم نوآوری کشور در بخشهایی چون صندوقهای VC وCVC، سکوهای تامین مالی جمعی، مشاوران سرمایه گذار، بانکها و پارک های علم و فناوری برگزار میشود.