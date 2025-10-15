به گزارش ایلنا، کارگاه علمی «اعتبار مالیاتی و فرصت‌های ارتباط با صنعت، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری» امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ با استقبال چشمگیر مدیران صنایع و شرکت‌های فناور استان خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

این رویداد به همت دانشگاه شهید چمران اهواز و با حمایت ریاست محترم دانشگاه و پارک علم و فناوری خوزستان شکل گرفت.

در این برنامه، امید رضایی‌فر با محور «ارتباط دانشگاه با صنعت و بررسی الگوهای بین‌المللی» به تبیین سازوکارهای مؤثر همکاری میان بخش دانشگاهی و صنعتی پرداخت و نمونه‌های موفق جهانی را تشریح کرد.

سپس وحید قاسمی رئیس پردیس هاب بین‌الملل فناوری و نوآوری ایران، بر ضرورت توجه بنگاه‌ها به صادرات فناوری‌محور تأکید کرد و مسیرهای عملی ورود به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را برشمرد.

در بخش تخصصی کارگاه، ابوالفضل باقری (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) به‌عنوان مدرس دوره، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مشوق‌های مالیاتی مرتبط را به‌صورت کاربردی تشریح کرد و به پرسش‌های حاضران درباره نحوه بهره‌مندی شرکت‌ها از معافیت‌ها و حمایت‌های قانونی پاسخ داد.

حاضران، محتوای کارگاه را عملیاتی و مسئله‌محور ارزیابی کردند و خواستار تداوم برنامه‌های آموزشی مشترک دانشگاه، پارک علم و فناوری و صنعت برای تعمیق همکاری‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی شدند.

