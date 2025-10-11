ایلنا: مدت زیادی از رونمایی پیکسل واچ ۴ نمی‌گذرد و بررسی‌های جدید از تعمیرپذیری فوق‌العاده‌ی این ساعت هوشمند حکایت دارند.

ساعت‌های هوشمند معمولاً در زمینه‌ی تعمیرپذیری حرفی برای گفتن ندارند، اما پیکسل واچ ۴ استاندارد جدیدی در این حوزه تعریف کرده است.

طبق تست‌های iFixit، پیکسل واچ ۴ سطح کاملاً جدیدی از تعمیرپذیری در بین ساعت‌های هوشمند ارائه می‌دهد. دلیل تعمیرپذیری بالای جدیدترین ساعت هوشمند گوگل، استفاده از پیچ و واشر به‌جای چسب است. البته چسب هنوز در ساختار ساعت وجود دارد، اما نه به‌صورت گسترده.

تعمیرکاران برای جداسازی باتری پیکسل واچ ۴ نیازی به دست‌وپنجه‌نرم‌کردن با لایه‌ی ضخیم چسب ندارند. باتری این ساعت با چند پیچ در سر جای خود محکم شده است و به‌همین دلیل به‌راحتی جدا می‌شود. همین داستان در سایر بخش‌های دستگاه هم تکرار شده و گوگل به‌وضوح اولویت خود را ارتقای سطح تعمیرپذیری قرار داده است.

iFixit برای تعمیرپذیری پیکسل واچ ۴، امتیاز ۹ از ۱۰ را در نظر گرفت. اکثر ساعت‌های هوشمند حتی به این امتیاز نزدیک هم نمی‌شوند.

پیچ‌های پنهان‌شده در زیر بند پیکسل واچ ۴، یک جفت بازوی لولایی را به‌کار می‌اندازند و پنل پشتی ساعت را بسیار محکم نگه می‌دارند. همین مکانیزم امکان جداسازی سریع قطعات را فراهم می‌کند. تمامی پیچ‌ها و حتی خودِ پنل پشتی با حلقه‌های اورینگ در برابر نفوذ آب محافظت می‌شوند.

