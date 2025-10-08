این اساسدی مستقیما به پشت گوشی میچسبد و بسیار مقاوم است
لکسار با اساسدی مغناطیسی ES5، حافظهای پرسرعت و مقاوم را برای تولیدکنندگان محتوای موبایلی، بهویژه کاربران آیفون، عرضه کرده است.
ایلنا: لکسار (Lexar) در جولای (تیر و مرداد ۱۴۰۴) اولینبار از اساسدی مغناطیسی ES5 خود رونمایی کرد و حالا این محصول در دو ظرفیت یک ترابایت و ۲ ترابایت در دسترس است. نسخهی ۴ ترابایتی این SSD نیز احتمالاً در سهماههی اول ۲۰۲۶ وارد بازار شود.
بهگفتهی لکسار، اساسدی ES5 با هر دستگاه مجهز به پورت USB سازگاری دارد و سرعت خواندن و نوشتن آن تا ۲۰۰۰ مگابیت برثانیه میرسد. این اساسدی از مدل حرفهای Go Portable Lexar که بیش از یک سال پیش معرفی شد، از لحاظ اندازه کمی بزرگتر است اما سرعتی دو برابر سریعتر دارد. ES5 به ویژه با دستگاههای موبایلی مانند تبلتها و گوشیهای هوشمند سازگاری دارد، اما Lexar قصد دارد بهطور خاص کاربران اپل را هدف قرار دهد، زیرا این دستگاه از فناوری مگسیف پشتیبانی میکند.
میتوانید اساسدی ES5 را به پشت هر مدل گوشی آیفون که از MagSafe پشتیبانی میکند بچسبانید. علاوهبر این، Lexar حلقهی فلزی برای نصب اساسدی روی دستگاهها یا سطوح دیگر به همراه دستگاه ارائه میدهد.
هنگامی که ES5 به آیفون ۱۵ پرو و پرو مکس متصل میشود، امکان ضبط ویدیو با فرمت ProRes 4K با حداکثر سرعت ۶۰ فریم درثانیه را فراهم میکند و این قابلیت با آیفون ۱۶ و ۱۷ به ۱۲۰ فریم در ثانیه ارتقاء مییابد.
همچنین در صورت اتصال ES5 به گوشیهای گلکسی S25، این اساسدی به اندازهی کافی سریع است تا بتوانید کلیپهای ویدیویی حرفهای سامسونگ را با کیفیت 8K/30fps ضبط کنید. اساسدی ES5 گواهی IP65 دارد که نشان از مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب دارد، اما بهطور کامل در برابر غوطهوری در آب مقاوم نیست. همچنین این دستگاه در صورت افتادن از ارتفاعهای کمتر از ۳ متر از مقاومت خوبی در برابر ضربه دارد. قیمت اس اس دی مورد اشاره برای نسخهی ۱ و ۲ ترابایت بهترتیب ۱۲۰ و ۲۰۰ دلار است.