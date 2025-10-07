به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، بیست‌ودومین کنفرانس انجمن رمز ایران، به‌عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین رویداد ملی در حوزه امنیت سایبری و مهم‌ترین بستر تعامل میان دانشگاه و صنعت، با مشارکت همراه اول در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

همراه اول در این رویداد با تمرکز بر معرفی دستاوردهای نوین مبتنی بر هوش در عرصه امنیت سایبری، نقش‌آفرینی خود را در توسعه دانش و کاربردهای بومی این حوزه برجسته می‌سازد.

مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول در این کنفرانس با رویکردی پژوهش‌محور و آینده‌نگر، مجموعه‌ای از محصولات و دستاوردهای تحقیقاتی خود را معرفی می‌کند. از جمله این دستاوردها می‌توان به «سامانه یکپارچه و دستیار هوشمند مدیریت آسیب‌پذیری» به‌عنوان راهکاری جامع برای شناسایی، اولویت‌بندی و کاهش مخاطرات امنیتی و همچنین «مقاله صنعتی حفظ حریم خصوصی مشترکان با بهره‌گیری از ابزارهای رمزنگاری» اشاره کرد که به‌صورت تخصصی در نشست‌های علمی ارائه می‌شود.

همراه اول همچنین در بخش «کافه اشتغال» این رویداد، حضور دارد و با برگزاری ارائه‌های کوتاه و تخصصی، زمینه جذب و همکاری با نخبگان حوزه امنیت سایبری را فراهم می‌کند. علاوه بر این، تبیین موضوعات پژوهشی جدید و استمرار اعطای گرنت به دانشجویان و پژوهشگران فعال در این حوزه از دیگر محورهای حضور مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول در این دوره از کنفرانس است.

مشارکت راهبردی همراه اول از کنفرانس انجمن رمز ایران نشانگر عزم این اپراتور برای تقویت هم‌افزایی میان دانشگاه و صنعت و توسعه ظرفیت‌های بومی در زمینه امنیت سایبری است.

از تمامی پژوهشگران، متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شده است با حضور در نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی، ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، زمینه‌های همکاری علمی و صنعتی مشترک را بررسی کنند.