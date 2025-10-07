شیائومی نمایشگر پشتی گوشی جنجالیاش را آپدیت کرد
آپدیت جدید شیائومی ۱۷ پرو و ۱۷ پرو مکس تمرکز ویژهای روی صفحهنمایش پشتی این گوشیها دارد.
ایلنا: براساس جدیدترین گزارشها، شیائومی بهصورت رسمی انتشار آپدیت HyperOS 3.0.17.0 را با اندازهی ۷۱۲ مگابایت برای سری شیائومی ۱۷ پرو در چین آغاز کرد.
آپدیت جدید شیائومی ۱۷ پرو و شیائومی ۱۷ پرو مکس اعلانهای پویای نمایشگر پشتی را فعال میکند و بهکاربران چینی اجازه میدهد تا یادآورهای سفر با قطار را در صفحهنمایش عقبی مشاهده کنند. چنین چیزی یعنی صاحبان جدیدترین گوشی شیائومی میتوانند بهصورت لحظهای موقعیتها را برای رزرو قطار ببینند.
بهلطف آپدیت جدید، تشخیص حرکات برای انیمیشن پاندای سری شیائومی ۱۷ پرو در شرایط کمنور سادهتر شده است. این پاندا روی نمایشگر پشتی ظاهر میشود و نسبتبه استفادهی افراد از گوشی واکنشهای متفاوتی نشان میدهد. باگی که در برخی سناریوها باعث سوسوزدن صفحهنمایش پشتی میشد هم رفع شده است.
بهروزرسانی جدید شیائومی ۱۷ پرو، پایداری کلی سیستمعامل گوشی را افزایش میدهد و مصرف انرژی را بهینهسازی میکند. این آپدیت عملکرد گوشی در بازیها و سناریوهای منتخب را بهبود میدهد.
آخرین بهروزرسانی شیائومی ۱۷ پرو وصلهی امنیتی اکتبر (مهر و آبان) را با خود بههمراه دارد و مشکلات مربوط به حذف ناخواستهی اپلیکیشنها را برطرف میکند.