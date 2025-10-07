ایران کیش در جمع ۱۰ شرکت برترین تولید کننده نرم افزار ایران

درمراسمی که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن و در راستای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و با حضور سید حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت برگزار شد، شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش به عنوان یکی از واحدهای منتخب معرفی و لوح قدردانی این وزارتخانه را دریافت کرد.

در این مراسم، سید حامد علوی، ضمن تأکید بر اهمیت نوآوری و سرمایه‌گذاری در حوزه نرم‌افزار، ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌ها و هم‌افزایی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، مسیر رشد صنعت نرم‌افزار کشور بیش از پیش هموار شود.

گفتنی است مریم قدس گلشن معاون توسعه محصول و نوآوری به نمایندگی از شرکت ایران‌کیش لوح تقدیر را دریافت کرد.

انتهای پیام/