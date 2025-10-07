ایران کیش در جمع ۱۰ شرکت برترین تولید کننده نرم افزار ایران
ایران کیش از سوی وزارت صمت، به عنوان یکی از 10 شرکت برگزیده در گروه تولیدکنندگان برتر نرم افزار به دلیل تولید نرمافزارهای پرداخت الکترونیک و سوییچ پرداخت انتخاب شد.
درمراسمی که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن و در راستای تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و با حضور سید حامد عاملی معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت برگزار شد، شرکت کارت اعتباری ایرانکیش به عنوان یکی از واحدهای منتخب معرفی و لوح قدردانی این وزارتخانه را دریافت کرد.
در این مراسم، سید حامد علوی، ضمن تأکید بر اهمیت نوآوری و سرمایهگذاری در حوزه نرمافزار، ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایتها و همافزایی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، مسیر رشد صنعت نرمافزار کشور بیش از پیش هموار شود.
گفتنی است مریم قدس گلشن معاون توسعه محصول و نوآوری به نمایندگی از شرکت ایرانکیش لوح تقدیر را دریافت کرد.