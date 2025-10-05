بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز تهران

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز تهران، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن این شهر، در نظر گرفته است.

هر مشترک تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه در روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه همزمان با روز تهران، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

روز چهاردهم مهرماه، در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز تهران» نام‌گذاری شده است؛ پایتخت ایران و پرجمعیت‌ترین شهر کشور که نماد شکوفایی، نوگرایی و پیشتازی در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود.

تهران به عنوان قلب تپنده ایران، خاستگاه بسیاری از نهادهای مدرن کشور مانند دارالفنون، پارلمان، دادگستری و تشکیل احزاب مستقل بوده و قدمت و غنای موزه‌هایش، کم‌نظیر است. نام‌گذاری این روز، فرصتی برای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی پایتخت و یادآور نقش برجسته تهران در شکل‌گیری ساختارهای نوین ایران و تجلی روح نوگرایی در غرب آسیا است.

