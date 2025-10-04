ایلنا: لنوو مانیتور جدید خود با نام ThinkVision T24i-30 را در هند معرفی کرد. این مانیتور با ترکیب قیمت مناسب و مشخصات منطقی، برای کاربرانی که به‌دنبال نمایشگر کاربردی هستند، انتخاب جذابی محسوب می‌شود.

به‌نوشته‌ی گیزموچاینا، مانیتور ThinkVision T24i-30 لنوو با ابعاد ۲۳٫۸ اینچ از پنل IPS LCD با پوشش ضدبازتاب نور استفاده می‌کند و وضوح Full HD با نسبت تصویر ۱۶:۹ ارائه می‌دهد. نسبت کنتراست ۱۰۰۰:۱، پوشش ۹۹ درصدی فضای رنگی sRGB، زمان پاسخ‌گویی ۴ میلی‌ثانیه و فناوری Eyesafe Display 2.0 از جمله ویژگی‌های کلیدی آن هستند. طراحی ارگونومیک با امکان چرخش صفحه نیز تجربه‌ی کاربری بهتری فراهم می‌کند.

ThinkVision T24i-30 با مجموعه‌ی کاملی شامل VGA ،DisplayPort 1.2 ،HDMI 1.4 و چهار پورت USB 3.0 عرضه می‌شود. البته نرخ نوسازی این مانیتور ۶۰ هرتز است و بنابراین برای گیمینگ حرفه‌ای مناسب به‌نظر نمی‌رسد، اما دقت رنگ قابل‌قبول دستگاه می‌تواند برای طراحان و کاربران خلاق با بودجه محدود گزینه‌ای منطقی باشد.

قیمت مانیتور جدید ThinkVision T24i-30 لنوو ۳۱۵ دلار اعلام شده است که ابتدا با تخفیف ویژه به‌فروش خواهد رسید.

