شاتل موبایل از سرویس «پیامک امن» رونمایی کرد

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، این اپراتور تلفن همراه کشور در جدیدترین راهکار سازمانی خود، سرویس پیامک امن را برای حفظ محرمانگی متن‌های ارسالی مشتریان سازمانی پیاده سازی کرده است.

سرویس سازمانی پیامک امن، با قابلیت رمزنگاری و ارتقا محرمانگی محتوای پیامک، برای نخستین بار در ایران به مشتریان سازمانی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌هایی ارائه می‌شود که به امنیت محتوای پیامک‌های ارسالی خود اهمیت ویژه‌ای می‌دهند و خواهان ارتقا محرمانگی این پیام‌ها هستند. این سرویس به منظور جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به محتوای پیامک‌ها در سازمان‌ها و یا شرکت‌های واسطه طراحی و پیاده سازی شده است.

از قابلیت‌های سرویس پیامک امن می‌توان به محدود کردن خوانایی پیامک‌ها صرفا در نقاط مجاز، استفاده از ماژول‌های ویژه جهت ایجاد، ارسال و اعتبار سنجی و مدیریت کلیدها، رمزنگاری و رمز گشایی پیامک‌ها ارسالی و دریافتی صرفا در شبکه شاتل موبایل، دسترسی به محتوای پیامک‌ها صرفا برای نگارنده پیامک و نقاط مجاز اشاره کرد.

سرویس پیامک امن، گامی مهم در جهت پاسخ‌گویی به نیازهای سازمان‌هایی است که تبادل ایمن اطلاعات حساس برای آن‌ها حیاتی است. به همین منظور با فراهم کردن این زیر ساخت که همگام با فناوری روز است، از این پس مشتریان سازمانی شاتل موبایل این امکان را دارند تا با استفاده از سرویس نوآورانه پیامک امن از امنیت بالا برای ارسال پیامک‌های سازمان خود بهره‌مند شوند.

همچنین گفتنی است که شاتل موبایل چندی پیش با به‌روزرسانی فنی هسته شبکه هوشمند خود، تجربه و نسل جدیدی از هوشمندی سیم‌کارت‌هایش را عرضه کرده تا مشترکین این اپراتور تجربه‌ای بهتر از آنتن‌دهی هوشمند و پوشش گسترده 5G داشته باشند.

هم اکنون سیم‌کارت‌های قدیمی و جدید این اپراتور، با به‌روزرسانی هسته شبکه هوشمند و مستقل شاتل موبایل، به صورت خودکار و بدون نیاز به تعویض سیم‌کارت یا اعمال تنظیمات جدید از سوی مشترکین، به نسل جدیدی از قابلیت‌های فناوری نوآورانه و انحصاری "سیم کارت هوشمند شاتل موبایل" ارتقا پیدا کرده و به‌روزرسانی شده‌اند. این ارتقا و به‌روزرسانی فنی، بهبود قابل‌توجهی در کیفیت خدمات ارتباطی، سرعت اینترنت و دسترسی پذیری به نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه (5G) و بهبود چشمگیر در عملکرد و تجربه مشترکین سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل موبایل ایجاد کرده است.

شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‌‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‌‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‌‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.

این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱*، مراجعه به سیستم مدیریت اینترنتی حساب و یا اپلیکیشن «شاتل‌‌‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند.

از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده، می‌توان به ارائه بسته اینترنت با تمدید خودکار، پرحجم‌ترین، متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی (FMC)، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا و تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

