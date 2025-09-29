ایرانسل تفاهمنامه همکاری در حوزه توسعه خدمات دیجیتال امضا کرد
ایرانسل، با هدف توسعه همکاریهای فناورانه و گسترش خدمات نوین در زیستبوم دیجیتال کشور، تفاهمنامهای با شرکت «سامانههای یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا»، امضا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، آیین امضای تفاهمنامه همکاری مشترک ایرانسل با شرکت «سامانههای یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا» با نام تجاری (سیتاد)، روز یکشنبه ششم مهرماه و در چهارمین روز از بیستوهشتمین نمایشگاه الکامپ، برگزار شد.
بر اساس این تفاهمنامه، همکاریهای مشترک در چهار محور اصلی دنبال میشوند:
– طراحی و ارتقای راهکارهای ارتباطی مؤثر با هدف تحول دیجیتال و ارائه خدمات اثربخش به مشتریان
– توسعه زیرساختهای همکاری مشترک بهمنظور خلق ارزش در اکوسیستم دیجیتال کشور
– بهرهبرداری از سرویسها و زیرساختهای توسعه یافته دیجیتال ایرانسل شامل احراز هویت و امضای دیجیتال (یلونام)، برگزاری جلسات آنلاین و دورههای آموزشی، همچنین سرویسهای مبتنی بر استعلام و تبادل تراکنشهای الکترونیکی از طریقAPIهای اپراتوری (یلوهاب).
– ارائه انواع خدمات مالی و پرداخت نوین از جمله کیف پول دیجیتال ایرانسل «جیبجت» و سایر ابزارهای پرداختی با هدف تسهیل تجربه کاربران.
شرکت «سامانههای یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا» با نام تجاری سیتاد، یکی از شرکتهای گروه خدمات انفورماتیک راهبر است که با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه خدمات الکترونیکی دولت فعالیت میکند. این شرکت به عنوان اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک (PGSB)، بستری برای تبادل اطلاعات، استعلامها و خدمات الکترونیکی میان سازمانهای دولتی و کسبوکارهای خصوصی فراهم کرده و با ارائه بازارچه خدمات دیجیتال، امکان دسترسی کسبوکارها به سرویسهای متنوع پس از اخذ مجوزهای لازم را فراهم میآورد.
ایرانسل در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، مجموعهای از سرویسهای نوآورانه توانمندساز مانند یلونام، یلوهاب و جیبجت را ارائه میدهد. در غرفه ایرانسل در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴، سرویسهای تجربه زندگی دیجیتال ایرانسل که مورد استفاده کاربران قرار دارند نیز به بازدیدکنندگان ارائه میشود.
حضور ایرانسل در الکامپ بیست و هشتم
بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، ظهر پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دکتر وحید یزدانیان رییس پژوهشگاه فضایی ایران، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر علی حکیمجوادی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، فعالان حوزه فاوا، دکتر بهزاد اقبالخواه رئیس هیئتمدیره ایرانسل و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در غرفه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، این نمایشگاه افتتاح و نخستین پروفایل رسمی eSIM ایران، بهصورت رسمی فعال شد.
ایرانسل با شعار «جریانساز آینده هوشمند» در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ ۱۴۰۴ حضور دارد و آخرین محصولات و دستاوردهای خود را با تمرکز بر حوزههای اصلی اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساخت ارتباطی، توانمندسازی کسبوکارها و ارائه محصولات و خدمات دیجیتال برای تحقق تحول دیجیتال و دولت هوشمند به بازدیدکنندگان، بهویژه جوانان علاقهمند به فناوری، ارائه میدهد.
همچنین ایرانسل، با تمرکز بر استراتژی کلان خود در حرکت از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، طیفی گسترده از خدمات و نوآوریها را در غرفه خود معرفی میکند.
در غرفه ایرانسل، سرویسهایی مانند اینترنت خانگی نسل پنجم (5G-FWA)، اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx)، اپلیکیشنها و خدمات دیجیتال از جمله «ایرانسلمن»، کیف پول «جیبجت»، تلویزیون اینترنتی «لنز»، سامانه «یلونام» و سرویسهای یلو، در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
همچنین سیمکارتهای ۰۹۰۰، پرتال حراج شمارههای رند و بازارگاه ایرانسل معرفی میشوند. مشترکان ایرانسل میتوانند در این نمایشگاه با مراجعه به غرفه پشتیبانی، مشکلات احتمالی خود را مطرح و پیگیری کنند. بخش ویژه پشتیبانی از مشترکان ناشنوا، «شایا»، شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل و «یارا»، چتبات و ویسبات هوشمند فارسی ایرانسل از دیگر بخشهای غرفه است.
همچنین شرکتهای مرتبط با ایرانسل از جمله گروه اسنپ و ویستامدیا نیز در کنار ایرانسل، در نمایشگاه الکامپ حضور دارند.
راهکارهای پیشرفته ایرانسل برای صنایع، شامل اینترنت اشیای صنعتی، مرکز تماس ابری، زیرساخت ابری، سامانه مدیریت ناوگان، واقعیت مجازی و کشاورزی هوشمند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
بخشی از غرفه ایرانسل نیز به موضوعاتی مانند پایداری و سرمایهگذاری اجتماعی و معرفی دورههای آموزشی آکادمی ایرانسل، اختصاص پیدا کرده است. بازدیدکنندگان از غرفه ایرانسل در نمایشگاه میتوانند با کارشناسان منابع انسانی، به صورت مستقیم گفتوگو کنند و با آخرین فرصتهای شغلی ایرانسل آشنا شوند.
در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری کشور، ایرانسل با پشتیبانی از رویدادهای «الکامپیچ» و «الکامتاکس»، فرصتی ویژه برای ارائه و رشد ایدههای استارتاپی فراهم کرده است. هلدینگ ویستا، بازوی سرمایهگذاری ایرانسل، با هدف توسعه زیستبوم نوآوری، از تیمهای برتر حمایت میکند.
علاقهمندان میتوانند از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۷، در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از غرفه ایرانسل بازدید کنند.