رونمایی از سرویس 5G تجاری رایتل با حضور قائممقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس رگولاتوری در الکامپ ۱۴۰۴
کد خبر : 1692805
در روز پایانی بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ، سرویس 5G تجاری رایتل با حضور حمید فتاحی، قائممقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی رایتل، این مراسم در سالن ۳۸ نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد و طی آن، حمید فتاحی قائممقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس رگولاتوری ضمن بازدید از غرفه رایتل، در جریان تازهترین دستاوردهای فناورانه این اپراتور قرار گرفتند.
در این بازدید، حسین ملازاده مدیرعامل رایتل با اشاره به اهمیت ورود به عرصه 5G تجاری گفت: رایتل با تکیه بر ظرفیتهای فنی و راهکارهای نوآورانه، تلاش میکند با توسعه نسل پنجم ارتباطی و گسترش خدمات فیبر نوری، نقش تعیینکنندهای در تحول دیجیتال کشور ایفا کند.
همچنین محمدصادق کریمی مهرآبادی، عضو هیئتمدیره و رئیس مرکز توسعه کسبوکار و فناوریهای نوین رایتل، رونمایی از سرویس 5G را نقطه عطفی در فعالیتهای این شرکت دانست و افزود: «راینو، مرکز توسعه کسبوکار و فناوریهای نوین رایتل، با ارائه راهکارهای متنوع همچون رایتاک، رایبات، رایداک، رایبین، رایران و راهکارهای Private 5G، در کنار سرویسهای Public 5G و FTTx، مسیر هوشمندسازی صنایع کشور را هموار میکند.»
گفتنی است بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ در غرفه رایتل علاوه بر آشنایی با مرکز «راینو»، با آخرین خدمات سازمانی و محصولات نوین این شرکت خدمات ارتباطی در حوزه تحول دیجیتال نیز آشنا شدند.