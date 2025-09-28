خبرگزاری کار ایران
بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از غرفه رایتل در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴

بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از غرفه رایتل در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در نمایشگاه الکامپ، از غرفه رایتل بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردهای این اپراتور تلفن همراه قرار گرفت.

 به گزارش ایلنا از روابط عمومی رایتل، در بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ با شعار "سرمایه‌گذاری هوشمند، توسعه پایدار"، بعدازظهر امروز سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور از غرفه رایتل واقع در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاه‌‌های بین‌المللی تهران بازدید کرد.

وزیر امور اقتصادی ضمن بازدید از غرفه این شرکت خدمات ارتباطی، در خصوص هوشمندسازی صنایع و مرکز توسعه کسب‌وکار و فناوری‌های نوین، با مدیرعامل و رئیس مرکز توسعه کسب و کار و فناوری‌های نوین رایتل به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

در این بازدید حسین ملازاده، مدیرعامل رایتل اظهار داشت: شرکت رایتل با کمک به سازمان‌ها و شرکت‌ها در صنایع مختلف و خلق ارزش واقعی در اقتصاد دیجیتال، بازیگری تأثیرگذار در تحول دیجیتال برای پیشرفت کشور خواهد بود.

محمدصادق کریمی مهرآبادی، عضو هیئت مدیره و رئیس مرکز توسعه کسب و کار و فناوری‌های نوین رایتل بیان داشت: رایتل در همین راستا با فعالیت در حوزه‌ توسعه کسب‌وکارها تلاش می‌کند در زمینه خدمات سازمانی بر پایه هوشمندسازی و تحول دیجیتال نقش‌آفرین باشد.

عضو هیئت مدیره رایتل، توسعه نسل پنجم ارتباطی (5G) و فیبر نوری را از اولویت‌های این شرکت اعلام و در خصوص اقدامات انجام شده برای صنایع توضیحاتی ارائه کرد. علاقه‌مندان می‌توانند سوم تا ششم مهرماه ساعت ۹ تا ۱۶ از آخرین دستاوردهای فناورانه این اپراتور تلفن همراه، بازدید کنند.

