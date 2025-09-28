خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی راهکارهای نوین مدیریت مصرف انرژی توسط همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴

معرفی راهکارهای نوین مدیریت مصرف انرژی توسط همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴
کد خبر : 1692590
لینک کوتاه کپی شد.

با افزایش چالش‌های ناترازی انرژی در کشور، همراه اول در نمایشگاه الکامپ امسال با ارائه فناوری‌های بومی‌سازی‌شده میترینگ و سامانه‌های پایش هوشمند، گام تازه‌ای در مسیر ارتقای بهره‌وری برداشته است.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ (۳ تا ۶ مهرماه، تهران) با ارائه راهکارهای تازه در حوزه مدیریت هوشمند آب و انرژی، رویکردی نوین را به نمایش گذاشته است.

اپراتور اول تلفن همراه کشور که در سال‌های اخیر توسعه خدمات دیجیتال و زیست‌بوم‌های هوشمند را در دستور کار قرار داده، امسال با معرفی نسل جدید سامانه‌های تفکیک و پایش مصرف آب، برق، گاز و همچنین زیرساخت شارژ خودروهای برقی، گام دیگری در جهت تحقق اهداف ملی بهره‌وری و توسعه پایدار برداشته است.

این راهکارها با همکاری شرکت دانش‌بنیان «برونتاب انرژی» به ثمر رسیده است؛ مجموعه‌ای که با بومی‌سازی تکنولوژی میترینگ (اندازه‌گیری هوشمند) و تجربه اجرای بیش از ۴۰۰ پروژه موفق، توانسته نقش مهمی در کاهش مصرف ایفا کند. دستاورد این سامانه‌ها نه تنها کاهش ۱۷ تا ۵۲ درصدی مصرف آب و انرژی در پروژه‌های مختلف بوده، بلکه با صدور قبض‌های تفکیکی هوشمند و شفاف، زمینه رفع اختلافات مصرفی بین ساکنان و ایجاد الگوی صحیح مصرف را نیز فراهم کرده است.

بزرگ‌ترین دغدغه امروز کشور در حوزه انرژی، برطرف‌کردن ناترازی‌ها و کاهش اسراف است. همراه اول با ورود به این عرصه و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، تلاش می‌کند تا علاوه بر ارائه خدمات نوین دیجیتال، در بهبود وضعیت مصرف و ارتقای بهره‌وری ملی نیز نقشی کلیدی ایفا کند.

بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ امسال می‌توانند از نزدیک با کنتورهای هوشمند آب، انرژی‌مترهای اولتراسونیک، سامانه‌های پایش آنلاین مصرف و تجهیزات شارژ خودرو برقی آشنا شوند؛ محصولاتی که هم‌زمان به صرفه‌جویی اقتصادی خانوار و کسب‌وکارها، افزایش ارزش دارایی‌های ساختمانی و حفظ محیط‌زیست کمک می‌کنند.

بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ می‌توانند از سوم تا ششم مهرماه با حضور در سالن اختصاصی ۳۵، از نزدیک با تازه‌ترین دستاوردهای همراه اول در حوزه‌های راهبری تلکام و فناوری‌های نوین آشنا شوند. همچنین غرفه‌های محیطی این اپراتور در نمایشگاه، امکان خرید مستقیم سیم‌کارت، مودم و گوشی تلفن همراه را نیز برای علاقه‌مندان فراهم کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی