معرفی راهکارهای نوین مدیریت مصرف انرژی توسط همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴
با افزایش چالشهای ناترازی انرژی در کشور، همراه اول در نمایشگاه الکامپ امسال با ارائه فناوریهای بومیسازیشده میترینگ و سامانههای پایش هوشمند، گام تازهای در مسیر ارتقای بهرهوری برداشته است.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ (۳ تا ۶ مهرماه، تهران) با ارائه راهکارهای تازه در حوزه مدیریت هوشمند آب و انرژی، رویکردی نوین را به نمایش گذاشته است.
اپراتور اول تلفن همراه کشور که در سالهای اخیر توسعه خدمات دیجیتال و زیستبومهای هوشمند را در دستور کار قرار داده، امسال با معرفی نسل جدید سامانههای تفکیک و پایش مصرف آب، برق، گاز و همچنین زیرساخت شارژ خودروهای برقی، گام دیگری در جهت تحقق اهداف ملی بهرهوری و توسعه پایدار برداشته است.
این راهکارها با همکاری شرکت دانشبنیان «برونتاب انرژی» به ثمر رسیده است؛ مجموعهای که با بومیسازی تکنولوژی میترینگ (اندازهگیری هوشمند) و تجربه اجرای بیش از ۴۰۰ پروژه موفق، توانسته نقش مهمی در کاهش مصرف ایفا کند. دستاورد این سامانهها نه تنها کاهش ۱۷ تا ۵۲ درصدی مصرف آب و انرژی در پروژههای مختلف بوده، بلکه با صدور قبضهای تفکیکی هوشمند و شفاف، زمینه رفع اختلافات مصرفی بین ساکنان و ایجاد الگوی صحیح مصرف را نیز فراهم کرده است.
بزرگترین دغدغه امروز کشور در حوزه انرژی، برطرفکردن ناترازیها و کاهش اسراف است. همراه اول با ورود به این عرصه و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان داخلی، تلاش میکند تا علاوه بر ارائه خدمات نوین دیجیتال، در بهبود وضعیت مصرف و ارتقای بهرهوری ملی نیز نقشی کلیدی ایفا کند.
بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ امسال میتوانند از نزدیک با کنتورهای هوشمند آب، انرژیمترهای اولتراسونیک، سامانههای پایش آنلاین مصرف و تجهیزات شارژ خودرو برقی آشنا شوند؛ محصولاتی که همزمان به صرفهجویی اقتصادی خانوار و کسبوکارها، افزایش ارزش داراییهای ساختمانی و حفظ محیطزیست کمک میکنند.
بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ میتوانند از سوم تا ششم مهرماه با حضور در سالن اختصاصی ۳۵، از نزدیک با تازهترین دستاوردهای همراه اول در حوزههای راهبری تلکام و فناوریهای نوین آشنا شوند. همچنین غرفههای محیطی این اپراتور در نمایشگاه، امکان خرید مستقیم سیمکارت، مودم و گوشی تلفن همراه را نیز برای علاقهمندان فراهم کرده است.