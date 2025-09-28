حضور پلتفرمهای فیلم و سریال همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴
همراه اول با حضور در الکامپ ۱۴۰۴ و معرفی پلتفرمهای متنوع فیلم و سریال ویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها، تجربهای نو از سرگرمی آنلاین را در معرض دید مخاطبان قرار داده است.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در الکامپ ۱۴۰۴ با معرفی مجموعهای از پلتفرمهای فیلم و سریال برای کودکان، نوجوانان و خانوادهها، تلاش دارد تجربهای متفاوت از سرگرمی آنلاین را به نمایش بگذارد.
بیست و هشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۳ تا ۶ مهرماه در محل «نمایشگاههای بینالمللی تهران» در حال برگزاری است و «همراه اول» با حضور در سالن ۳۵ همچون سالهای گذشته جدیدترین سرویسهای خود را معرفی کرده است.
«چیبینو» یکی از این سرویسها است که با کمک هوش مصنوعی بیش از ۴۰ هزار فیلم و سریال را ردهبندی سنی کرده و یک بانک اطلاعاتی جامع از اطلاعات مربوط به محتوای فیلمها آماده کرده است.
افراد میتوانند پیش از مشاهده فیلمها، با ورود به این پلتفرم در مورد خلاصه محتوای فیلم، جزئیات مربوط به سطح خشونت، ترس، ناهنجاری اجتماعی، الگوی مثبت و مواردی که بهتر است والدین بدانند، بررسی و سپس محتوای مورد نظر خود را انتخاب کنند.
پلتفرم «دیدنی»، VOD مربوط به «شاد» است که فیلم و انیمیشنهای مناسب برای دانشآموزان و کاربران خود گردآوری کرده است.
سرویس دیگر، «دیدیمون» پلتفرم فیلم و سریالهای نوجوانان است؛ کاربران «دیدیمون» میتوانند محتوای ویدیویی کوتاه مربوط به فیلم و سریال مورد علاقه خود را در بخش «آسمون» ببینند و به اشتراک بگذارند.
«سینما همراه» نیز امکان پرداخت روی قبض همراه اول را از طریق اپلیکیشن «همراه من» ممکن ساخته است. با این خدمات، «همراه اول» تلاش دارد تجربهای متفاوت و امن از تماشای فیلم و سریال برای گروههای سنی مختلف فراهم و نقش فعالتری در زیستبوم محتوای دیجیتال کشور ایفا کند.