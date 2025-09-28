ترک تبریزی، رئیس هیأت مدیره بانک تجارت :
پات لایف میتواند مکمل پایانه های سنتی باشد
ایران کیش باید در مسیر نوآوری در صنعت پرداخت حرکت کند.
دکتر مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیات مدیره بانک تجارت، بر ضرورت نوآوری در صنعت پرداخت و حرکت در مسیر توسعه ابزارهای پرداخت موبایلی تاکید کرد.
ترک تبریزی،در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ به غرفه هلدینگ تفتا آمد و پس از ارایه و بازدید از خدمات شرکت ایران کیش با اشاره به ضرورت نوآوری و نقشی که اپلیکیشن پات لایف میتواند در این حوزه ایفا کند گفت: ما پیشتر نیز بارها تأکید کردهایم که بانک مرکزی نسبت به نوآوری و ارائه راهکارهای جایگزین در حوزه پرداخت علاقهمند است و از آن استقبال میکند. در شرایط امروز، با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها، افزایش هزینههای سختافزاری و همچنین دسترسی فراگیر مردم به تلفنهای همراه هوشمند، ضروری است که به سمت راهحلهایی حرکت کنیم که استفاده از موبایل را در فرآیند پرداخت جایگزین یا مکمل پایانههای فروش (POS) قرار دهد.
او افزود: پایانهها حذف نخواهند شد، اما توسعه کیف پولها و ابزارهای پرداخت مبتنی بر موبایل میتواند در بسیاری از شرایط بهویژه در شرایط بحرانی یا اضطراری یا حمله، ضریب پایداری و امنیت شبکه پرداخت کشور را به شکل محسوسی افزایش دهد.
ترک تبریزی ادامه داد: بر این اساس، باید سرعت عمل بیشتری در این حوزه داشته باشیم و همراهی کامل با سیاستها و راهبردهای بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهیم. تجربه نشان داده است که هر جا شرکتها عزم جدی و اشتیاق عملی خود را نشان دادهاند، بانک مرکزی نیز همکاری و پشتیبانی لازم را انجام داده است. ما نیز در چند ماه اخیر جلسات متعددی با بانک مرکزی در موضوعات مشابه داشتهایم .
ترک تبریزی گفت: طراحی و تغییرات ساختاری تنها بخشی از مسیر است. به نظر من، سهم واقعی و ۹۰ درصد موفقیت به بازاریابی و معرفی درست محصولات و خدمات پات لایف برمیگردد. ایرانکیش باید با تشکیل تیمهای تخصصی، چابک و حتی بهرهگیری از ظرفیتهای بیرونی، از جمله فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و همکاری با شرکتهای مختلف کاری کند که مردم به شکل جدی با خدمات پات لایف درگیر شوند و به ارزش آنها پی ببرند.
ترک تبریزی درباره عملکرد ایران کیش طی یکسال اخیر اظهار داشت: ایران کیش کسب و کار و بیزینس جدید معرفی کرده است. مزیت ایرانکیش در شرایط فعلی آن است که میتواند با اتکا به پورتفوی گسترده و متنوع گروه بانک تجارت، محصولات و خدمات نوآورانه خود را در سطحی وسیع به بازار معرفی و عرضه کند. این مسیر میتواند نهتنها به بهبود جایگاه ایرانکیش در صنعت پرداخت منجر شود، بلکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را نیز که ناشی از مدلهای پرهزینه و زیانده پرداخت سنتی است نجات دهد.
رئیس هیات مدیره بانک تجارت تاکید کرد: بنابراین، آنچه در این مرحله اهمیت ویژه دارد، تعریف درست بیزینس، تمرکز بر بازاریابی مؤثر و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در گروه بانک تجارت است تا ایرانکیش بتواند جایگاه خود را در اکوسیستم پرداخت کشور تثبیت و تقویت کند.
وی افزود : یکی از برترین مزیت های ایران کیش نیروی انسانی خوبی است که در اختیار دارد.