از مرز واقعیت تا تجربه دیجیتال؛ نشست ارتباطات فراگیر در الکامپ 1404 برگزار شد
عضو هیات مدیره همراه اول در حاشیه برگزاری الکامپ ۱۴۰۴، طی نشستی تخصصی به ترسیم نقشه راه رسانههای غوطهور پرداخت؛ رسانههایی که با اتکا به اینترنت پرسرعت و واقعیت مجازی، مرز میان انسان، محیط و فناوری را از میان برداشته و بازار میلیارد دلاری تازهای در جهان گشودهاند.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، در سومین روز از برگزاری نمایشگاه بینالمللی الکامپ ۱۴۰۴، همراه اول میزبان دانشجویان، فعالان حوزه فناوری و بازدیدکنندگانی بود که به ارائه تخصصی حجت نیکی ملکی، عضو هیات مدیره این اپراتور با موضوع «ارتباطات فراگیر و فناوری غوطهور (Immersive Communication & Technology)» آمده بودند.
نیکی ملکی در آغاز سخنان خود با مرور سه عصر مهم رسانهای، از جامعه شفاهی و عصر چاپ تا دوران رسانههای غیرمتمرکز و ظهور اینترنت، روند تحول ارتباطات را تشریح و اظهار کرد: رسانههای نوین مرز میان مردم، رسانه و محیط را از بین بردهاند و امروز شاهد شکلگیری رسانههای غوطهور هستیم؛ رسانههایی که دیگر صرفا پیام منتقل نمیکنند بلکه با حذف زمان و مکان، تجربهای همهجانبه و چندحسی را برای مخاطب رقم میزنند.
وی با تبیین مفهوم «غوطهوری» توضیح داد که این فناوریها با تکیه بر اینترنت پرسرعت، واقعیت مجازی و افزوده، ارتباطات هولوگرافیک و حسگرهای چندبعدی، توانستهاند فاصله میان دنیای واقعی و مجازی را از میان بردارند. رسانهها در این عصر به سمت شخصیسازی، بلادرنگ بودن، تعاملپذیری و اثرگذاری عمیق احساسی حرکت کردهاند بهگونهای که مخاطب تنها دریافتکننده پیام نیست، بلکه در خلق تجربه و محتوای رسانهای نقش فعال دارد.
عضو هیات مدیره همراه اول با اشاره به بازار جهانی فناوریهای غوطهور ابراز کرد: ارزش این بازار در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۳ میلیارد دلار بوده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۲ به بیش از ۲۲۸ میلیارد دلار برسد. اپراتورهای بزرگ دنیا از ورایزون و دویچهتلکام گرفته تا NTT و چایناموبایل، مسیر خود را از تلکو به تککو تغییر دادهاند و سرمایهگذاری جدی در این حوزه دارند. برآورد میشود تا سال ۲۰۲۷ بیش از ۷۰ درصد ترافیک اینترنت به محتوای غوطهور اختصاص پیدا کند.
نیکی ملکی همچنین از اقدامات همراه اول در این عرصه سخن گفت؛ به گفته وی همراه اول با تمرکز بر حوزه ارتباطات غوطهور، قصد دارد لوکوموتیو این فناوری در ایران باشد. به همین منظور، راهاندازی صندوق سرمایهگذاری، مشارکت و سرمایهگذاریهای متعدد در شرکتهای نوآور که در عرصهImmersive فعال هستند، حمایت از استارتاپها و تاسیس مدرسه ارتباطات غوطهور در آکادمی همراه اول را در دستور کار قرار داده است.
وی در پایان به چالشهای پیش روی این فناوری از جمله هزینه بالای تجهیزات، مسائل هویتی و خطر اعتیاد رسانهای اشاره و تاکید کرد که همراه اول در کنار معرفی محصولات و خدمات غوطهور، به دنبال پایدارسازی و تسهیل دسترسی مشترکان به این فناوریهاست.
گفتنی است این نشست تخصصی، با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.
بیستوهشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است و همراه اول نیز همچون سالهای گذشته با حضوری گسترده در سالن اختصاصی ۳۵، تازهترین دستاوردها و نوآوریهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.