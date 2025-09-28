رونمایی از «طرح همیاری» همراه اول در الکامپ

به گزارش ایلنا، این طرح با هدف پاسخگویی به درخواست سازمان‌ها، صنایع و ساختمان‌ها برای دسترسی به شبکه پایدار و پرسرعت طراحی شده است. بر اساس اعلام همراه اول، در قالب «طرح همیاری» متناسب با شرایط جغرافیایی و نیاز پروژه، راهکارهای Indoor و Outdoor شامل احداث سایت‌های جدید، ارتقای سایت‌های موجود، IBS و ریپیتر ارائه می‌شود. افزون بر این، بهره‌گیری از فناوری نسل پنجم (5G) نیز در دستور کار قرار دارد.

یکی از ویژگی‌های برجسته این طرح، امکان راه‌اندازی شبکه‌های اختصاصی 5G برای صنایع بزرگ کشور است؛ قابلیتی که می‌تواند در حوزه‌هایی چون نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و معادن تحولی جدی رقم بزند. همچنین کاربردهای نوینی همچون شهرهای هوشمند، خودروهای خودران، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی نیز بر بستر این خدمات قابل تحقق خواهد بود.

به گفته کارشناسان، اجرای این پروژه نه‌تنها توسعه پوشش شبکه عمومی را تسهیل می‌کند، بلکه برای صنایع فعال در مناطق کم‌برخوردار نیز به منزله پلی به سوی بهره‌وری دیجیتال و دسترسی به خدمات پیشرفته است. از جمله این خدمات می‌توان به PoC (بیسیم سازمانی آواک همراه اول)، پیامک‌های هوشمند مکان‌محور و دیگر راهکارهای نوین سازمانی اشاره کرد.

معرفی «طرح همیاری» در سالن ۳۵ الکامپ ۱۴۰۴ نشان داد همراه اول مسیر توسعه 5G را نه صرفاً به عنوان یک فناوری، بلکه به‌عنوان زیرساختی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور دنبال می‌کند.

