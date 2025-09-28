بازدید نمایندگان مجلس از دستاوردهای دیجیتال همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه رییس اتاق بازرگانی تهران در جریان بازدید از غرفه همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴ با پروژههای نوین این اپراتور در حوزههای تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و کشاورزی هوشمند آشنا شدند.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در جریان برگزاری سومین روز از بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) با حضور در سالن اختصاصی همراه اول از تازهترین دستاوردها و پروژههای این اپراتور بازدید کردند.
در جریان این بازدیدها، رضا تقیپور رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، فضلالله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پیمان فلسفی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس و محمود نجفیعرب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران حضور داشتند.
نمایندگان مجلس از نزدیک در جریان پروژههای همراه اول در حوزههای تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، کشاورزی هوشمند و راهکارهای نوین سازمانی قرار گرفتند. در این میان، پیمان فلسفی با تأکید بر اهمیت پروژههای کشاورزی هوشمند همراه اول اظهار کرد: تصور نمیکردم این ظرفیتها در همراه اول در حوزه دیجیتال و هوشمندسازی وجود داشته باشد. بسیار علاقهمند شدم و این توانمندیها میتواند برای بخش کشاورزی و جامعه عشایری کشور تحولآفرین باشد.
این بازدید نشان داد که همراه اول با اتکا به توان بومی و ظرفیتهای فناورانه خود، مسیر تازهای را در راستای تحقق اهداف تحول دیجیتال و هوشمندسازی بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور دنبال میکند.
بیستوهشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است و همراه اول نیز همچون سالهای گذشته با حضوری گسترده در سالن اختصاصی ۳۵، تازهترین دستاوردها و نوآوریهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.