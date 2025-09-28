ترکیب استریلسازی و یخسازی سریع در یخچال ردهبالای شیائومی
شیائومی از تازهترین یخچال ردهبالایش با نام Mijia Refrigerator Pro Micro-Ice Fresh 560L رونمایی کرده است.
به گزارش ایلنا؛ شیائومی از تازهترین یخچال ردهبالایش با نام Mijia Refrigerator Pro Micro-Ice Fresh 560L رونمایی کرده است؛ این مدل جدید قادر است در مدت ۵۵ دقیقه تا ۱٫۲۲ کیلوگرم یخ تولید کند و در کنار آن امکانات پیشرفتهای چون استریلسازی کامل، سیستم سرمایش اختصاصی و قابلیت هوشمند مدیریت مواد غذایی را ارایه میدهد.
شیائومی یخچال ۵۶۰ لیتری Mijia Pro را با طراحی درِ فرانسوی (French door) و سیستم Dual Cooling عرضه کرده است که هر بخش دارای تبخیرکننده و فن مستقل است تا از انتقال بو میان بخشها جلوگیری شود.
در بخش فریزر، فناوری Micro-Ice Fresh به کار رفته است که امکان ذخیرهسازی مواد غذایی در دمای پایین بدون یخزدگی کامل را فراهم میکند. طبق اعلام شیائومی، این فناوری میتواند گوشت را تا ۱۰ روز تازه نگه دارد، میزان افت آب آن را کاهش دهد و طعمی بهبود یافته ایجاد کند.
یکی از نکات برجسته، قابلیت تولید یخ سریع است: این یخچال وطی ۵۵ دقیقه قادر به ساخت ۱٫۲۲ کیلوگرم یخ است.
علاوه بر این، اجزای یخساز بهطور کامل قابل جداسازی هستند و امکان شستوشوی عمیق فراهم شده است.
در زمینه سلامت و بهداشت، سیستم استریلسازی با استفاده از نور آبی نانو و یونهای مثبت و منفی طراحی شده است که طبق ادعا باکتری، ویروس و بوی نامطبوع را از بین میبرد. همچنین با پشتیبانی از HyperOS، امکان مدیریت مواد غذایی، ثبت موجودی و یادآوری تاریخ انقضا بهصورت هوشمند هم فراهم شده است.