مقایسه شیائومی ۱۷ پرو مکس با آیفون ۱۷ پرو مکس؛ کدام گوشی بهتر است

ایلنا: بار دیگر شاهد یک رویارویی جذاب در دنیای موبایل هستیم. اپل و شیائومی، دو غول صنعت موبایل، با جدیدترین پرچمداران خود، آیفون ۱۷ پرو مکس و شیائومی ۱۷ پرو مکس، آماده‌اند تا تعریفی نو از یک گوشی هوشمند تمام‌عیار ارائه دهند؛ اما کدام‌یک می‌تواند بر دیگری پیروز شود

در مقاله‌ی پیش‌رو به‌طور کامل مشخصات فنی هر دو گوشی را زیر ذره‌بین می‌بریم تا با ضعف و قوت‌های هر یک از گوشی‌ها آشنا شویم؛ البته تا زمان بررسی کامل هر دو گوشی نمی‌توان قضاوت دقیقی داشت و مجبوریم فعلاً به مشخصات رسمی بسنده کنیم.

فلسفه‌ی طراحی؛ جسارت در نوآوری

Xiaomi

اپل در طراحی آیفون ۱۷ پرو مکس، زبان طراحی آشنای خود را کنار گذاشت و با نوار عریض دوربین به استقبال طرفدارانش رفت؛ بدنه‌ای خوش‌تراش از آلیاژ آلومینیوم و شیشه‌ی سرامیک شیلد ۲ که حس استحکام و لوکس‌بودن را به بهترین شکل منتقل می‌کند.

Apple

نمایشگر ۶٫۹ اینچی اولد (LTPO Super Retina XDR) با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و حداکثر روشنایی خیره‌کننده‌ی ۳۰۰۰ نیت، تجربه‌ای کم‌نقص از تماشای محتوا را وعده می‌دهد. اپل با حفظ گواهی IP68 همچنان موبایلی مقاوم در برابر آب و گردوغبار به‌دست خریداران می‌رساند.

Apple

در سوی دیگر میدان، شیائومی با ۱۷ پرو مکس، مسیری جسورانه‌تر را در پیش گرفت. این گوشی نه‌تنها از نمایشگر اصلی اولد ۶٫۹ اینچی ۱۲۰ هرتزی (مشخصاتی نزدیک‌به رقیب آمریکایی خود) بهره می‌برد، بلکه با تعبیه‌ی نمایشگر ثانویه تصویری کاملاً متفاوت از یک پرچمدار به‌نمایش گذاشت.

نمایشگر کوچک ۲٫۹ اینچی و ۱۲۰ هرتزی شیائومی ۱۷ پرو مکس می‌تواند برای نمایش اعلان‌ها، پخش موسیقی و حتی به‌عنوان منظره‌یاب برای ثبت سلفی با دوربین‌های اصلی گوشی استفاده شود. شیائومی ۱۷ پرو مکس با داشتن گواهی IP68، در زمینه‌ی مقاومت چیزی از رقیب خود کم ندارد.

پردازنده‌ی A19 Pro در برابر اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵

قلب تپنده‌ی آیفون ۱۷ پرو مکس، تراشه‌ی قدرتمند و جدید A19 Pro است که بر پایه‌ی لیتوگرافی ۳ نانومتری ساخته می‌شود. این هیولای پردازشی که با ۱۲ گیگابایت رم همراه شده، تضمین‌کننده‌ی اجرایی بی‌نقص و روان در سنگین‌ترین پردازش‌ها و بازی‌ها است.

اپل همیشه نشان داده که در بهینه‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار استاد است اپل همیشه نشان داده که در بهینه‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار استاد است و iOS 26 در کنار این تراشه، تجربه‌ای روان و جذاب را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

شیائومی اما با تکیه‌بر آخرین دستاورد کوالکام، یعنی Snapdragon 8 Elite Gen 5، وارد این رقابت شده است؛ تراشه‌ای که آن هم با لیتوگرافی ۳ نانومتری تولید می‌شود و در کنار ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم LPDDR5X، قدرت هم‌سطح و در برخی سناریوها حتی فراتر از رقیب خود به‌نمایش می‌گذارد.

کوالکام ادعا می‌کند با اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ نه‌تنها قدرتمندترین تراشه‌ی تاریخ خود را ساخته، بلکه برای اولین‌بار موفق شده تاج پادشاهی عملکرد تک‌هسته‌ای را از اپل برباید.

اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ تراشه‌ای هشت هسته‌ای با ۲ هسته‌ی ۴٫۶ گیگاهرتز در کلاستر پرایم و ۶ هسته‌ی ۳٫۶۲ گیگاهرتزی در کلاستر پرفورمنس است. این تراشه هسته‌های کم‌مصرف ندارد.

Apple

در سوی دیگر پردازنده‌ی A19 پرو اپل ۶ هسته در واحد سی‌پی‌یو شامل دو هسته‌ی قدرتمند و چهار هسته‌ی کم‌مصرف دارد. اپل معمولا جزئیات مربوط‌به فرکانس هسته‌ها را اعلام نمی‌کند.

برای بررسی عملکرد واقعی دو گوشی باید آن‌ها را زیر ذره‌بین ببریم؛ اما تا آن زمان به بنچمارکی بسنده می‌کنیم که کوالکام منتشر کرده است. در این بنچمارک امتیاز تک‌هسته‌ای و چندهسته‌ای اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ در مقایسه‌با سایر پردازنده‌ها از جمله A19 پرو مشاهده می‌شود.

شیائومی ۱۷ پرو مکس قدرتمندتر از آیفون ۱۷ پرو مکس است... حداقل روی کاغذ اگر ادعای امتیازهای کوالکام (که در شرایط آزمایشگاهی و ایدئال ثبت‌شده‌اند) در شرایط واقعی نیز تکرار شوند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم شیائومی ۱۷ پرو مکس عملکرد بهتری از آیفون ۱۷ پرو مکس داشته باشد؛ اما فعلا با قطعیت نمی‌توانیم چیزی را تأیید کنیم.

رابط کاربری HyperOS 3 شیائومی به بلوغ قابل توجهی رسیده و نویدبخش تجربه‌ای سریع و پایدار است. انتخاب بین این دو، بیش از آنکه نبردی بر سر قدرت خام باشد، رقابتی میان دو اکوسیستم و دو فلسفه‌ی متفاوت در بهینه‌سازی عملکرد است که به سلیقه‌ی کاربر هم بستگی دارد.

ضیافت عکاسی؛ امپراتوری اپل یا هنرنمایی لایکا؟

Xiaomi

دوربین همواره یکی از اصلی‌ترین میدان‌های نبرد میان پرچمداران بوده است؛ آیفون ۱۷ پرو مکس با سیستم دوربینی متشکل از سه حسگر ۴۸ مگاپیکسلی، استانداردهای تصویربرداری آیفون را جابه‌جا کرد. دوربین اصلی، تله‌فوتو پریسکوپی با زوم اپتیکال ۴ برابر و دوربین فوق عریض، همگی با سنسورهای بزرگ‌تر و گشودگی دیافراگم بهتر، آماده‌ی ثبت تصاویری باکیفیت در هر شرایط نوری هستند.

Apple

حسگر لایدار و قابلیت فیلمبرداری ProRes RAW، آیفون ۱۷ پرو مکس را به ابزاری حرفه‌ای برای تولیدکنندگان محتوا تبدیل می‌کند. دوربین ۱۸ مگاپیکسلی «سنتر استیج» با قابلیت فوکوس خودکار، وظیفه‌ی ثبت سلفی‌ها را برعهده دارد.

شیائومی در مقابل، همکاری استراتژیک خود با لایکا را ادامه داد. دوربین اصلی شیائومی ۱۷ پرو مکس از سنسور ۵۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد و دوربین‌های تله‌فوتو و فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی نویدبخش عملکردی کم‌نظیر در بزرگ‌نمایی و عکاسی با زاویه‌ی باز هستند.

امضای لایکا در پردازش رنگ و تصویر، به عکس‌های خروجی، عمق و حسی هنری می‌بخشد که انتظار داریم همین رویکرد را در نسل جدید پرچمدار شیائومی ببینیم. دوربین سلفی ۵۰ مگاپیکسلی نشان از توجه ویژه‌ی شیائومی به علاقه‌مندان به عکاسی سلفی دارد.

باتری؛ ماراتن استقامت در برابر شتاب

Xiaomi

در بخش باتری، شاهد دو رویکرد کاملاً متفاوت هستیم. آیفون ۱۷ پرو مکس با باتری لیتیوم-یونی ۴۸۳۲ میلی‌آمپرساعتی عرضه می‌شود که به ادعای اپل، تا ۳۹ ساعت پخش ویدیو دوام می‌آورد؛ ۶ ساعت بیشتر از شارژدهی ۳۳ ساعته‌ی آیفون ۱۶ پرو مکس.

Apple

اپل همچنان در زمینه‌ی سرعت شارژ، محتاطانه عمل می‌کند و به پشتیبانی از شارژ سیمی و بی‌سیم مگ‌سیف (با توان ۲۵ وات) بسنده کرده است.

شیائومی ۱۷ پرو مکس با باتری غول‌پیکر ۷۵۰۰ میلی‌آمپرساعتی عرضه می‌شود؛ اما برگ برنده‌ی اصلی شیائومی، سرعت شارژ است.

Xiaomi

پشتیبانی از شارژ سریع ۱۰۰ وات سیمی و ۵۰ وات بی‌سیم، یعنی می‌توانید در مدت زمان بسیار کوتاه گوشی را شارژ کنید. این اختلاف چشمگیر در ظرفیت و سرعت شارژ، می‌تواند برای بسیاری از کاربران، عاملی تعیین‌کننده در انتخاب نهایی باشد؛ اما همه‌چیز صرفا مشخصات روی کاغذ نیست.

جمع‌بندی؛ انتخاب میان دو جهان متفاوت

انتخاب میان آیفون ۱۷ پرو مکس و شیائومی ۱۷ پرو مکس، انتخاب میان دو فلسفه و دو اکوسیستم برتر دنیای موبایل است.

آیفون با تکیه بر یکپارچگی بی‌نظیر سخت‌افزار و نرم‌افزار، امنیت بالا و تجربه‌ی کاربری روان و باثبات، گزینه‌ای ایدئال برای کاربرانی است که به دنبال محصولی بی‌دردسر هستند.

از سوی دیگر، شیائومی با نوآوری‌های جسورانه مانند نمایشگر دوم، باتری غول‌آسا و سرعت شارژ سرسام‌آور، کاربرانی را هدف قرار می‌دهد که به دنبال بیشترین امکانات ممکن در قبال هزینه‌ی پرداختی خود هستند.

قیمت شیائومی ۱۷ پرو مکس در کانفیگ پایه از حدود ۸۴۰ دلار آغاز می‌شود و در سوی دیگر برای خرید آیفون ۱۷ پرو مکس کانفیگ پایه باید ۱٬۱۹۹ دلار پرداخت کرد.

انتهای پیام/